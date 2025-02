Mel Fronckowiak escreve carta para as filhas com Rodrigo Santoro: 'Vou partir partida ao meio'

Mel Fronckowiak compartilhou uma carta para as filhas Nina, de 7 anos, e Cora, de 6 meses, que são frutos de seu casamento com o ator Rodrigo Santoro

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Fronckowiak compartilhou uma carta para as filhas Nina, de sete anos, e Cora, de seis meses, que são frutos de seu casamento com o ator Rodrigo Santoro. Em uma publicação nas redes sociais nesta sexta-feira, 21, ela falou sobre o tempo que vai passar longe das herdeiras para para fazer uma viagem internacional.

"Minhas filhas, a mamãe tá indo ali e volta logo. Vão ser só seis luas, que é como a gente conta a passagem do tempo. As vezes, esse tempo vai parecer longo demais, e noutras ele vai voar bem depressa. Quero que vocês saibam que vou morrer de saudade, lembrar de você em cada esquina, vou olhar todas as vezes que eu ouvir “mamãe” ou um bebê chorar", iniciou.

"Vou partir partida ao meio, provavelmente me perguntando porque eu resolvi ir. Mas, quero que vocês saibam que eu vou porque quero ir, porque ir me faz querer voltar ainda mais vezes para receber o abraço e o sorriso de vocês sempre que a gente se encontrar", continuou.

Em seguida, ela contou que deixou tudo organizado e explicou sua decisão de passar uns dias longe das pequenas. "Vou porque quero dormir uma noite inteira, degustar uma taça de vinho sem me preocupar, andar sem pressa e sem rumo por algum vilarejo qualquer. Vou porque preciso me perder um pouco para depois me encontrar de novo, para encontrar o nome que eu tinha antes de ser “mamãe”".

"Vou, porque temos a vida inteira pela frente e porque mesmo que a gente fique longe, a gente sempre vai estar do lado de dentro uma da outra. Vou também porque eu posso, tenho uma linda rede de apoio. A vovó tá aí, eu já deixei tudo organizado: o remédio, a lição, o leite congelado, o supermercado. A mamãe volta, porque é isso que as mães sempre fazem: elas voltam. Para cobrir os filhos quando adormecem, para fazer um curativo, ler uma história, para serem lembradas. Mãe sempre volta e já já eu estou de volta também. Para vocês e para mim", finalizou.

Veja a publicação: