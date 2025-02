Filme brasileiro com Rodrigo Santoro vence prêmio importante em Berlim

Rodrigo Santoro celebra a conquista do Urso de Prata do filme brasileiro ‘O Último Azul’ no Festival de Berlim neste sábado

Depois do sucesso de Ainda Estou Aqui no exterior, outro filme brasileiro começa a se destacar nos festivais de cinema internacionais. Neste sábado, 22, o filme brasileiro O Último Azul, dirigido por Gabriel Mascaro e estrelado por Rodrigo Santoro e Denise Weinberg, conquistou o Grande Prêmio do Júri, que é conhecido como Urso de Prata, no Festival de Berlim .

Depois da premiação, Santoro celebrou a conquista. “Quando o cinema brasileiro independente recebe um reconhecimento dessa relevância, a maior vencedora é a nossa cultura. É emocionante representar o Brasil num filme que nos convida a reeducar o olhar para um tema tão urgente”, disse ele, segundo o site Estadão. Por sua vez, a atriz Denise Weinberg afirmou: "Estamos muito, muito felizes com esse Urso de Prata e alavancando o cinema brasileiro depois de anos de trevas. Somos capazes, sim, somos criativos, sim. Temos de levantar nossa autoestima e continuar resistindo!!!".

O diretor Gabriel Mascaro também celebrou o prêmio internacional. "Muitos filmes que me inspiraram como cineasta estrearam aqui [na Berlinale]. Quero expressar minha mais profunda gratidão ao júri por confiar este prêmio ao meu filme. Ele existe graças à dedicação de muitas pessoas que trabalharam duro para transformar este sonho em realidade. ‘O Último Azul’ fala sobre o direito de sonhar e a crença de que nunca é tarde para encontrar um novo significado na vida", afirmou.

Leia a sinopse do filme O Último Azul

"Tereza tem 77 anos, reside em uma cidade industrializada na Amazônia e recebe um chamado oficial do governo para residir numa colônia habitacional compulsória onde idosos devem "desfrutar" de seus últimos anos, permitindo que a juventude produza sem se preocupar com os mais velhos. Antes do exílio forçado, Tereza embarca numa jornada pelos rios e afluentes para realizar um último desejo que pode mudar seu rumo para sempre".