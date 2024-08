Luiza Possi comenta sobre viagem sem filhos ao lado do marido

Luiza Possi está curtindo uma viagem pela Europa ao lado do marido Cris Gomes sem a presença dos filhos e comentou sobre a experiência

Luiza Possi e Cris Gomes são pais de Lucca, de cinco anos, e Matteo, de dois, mas decidiram curtir uma viagem de casal pela Europa, sem a presença dos pequenos.

"A gente sempre fica junto, pelo menos uma vez por ano, mais que um final de semana. É importante para nós dois para a gente se conectar na correria do dia a dia e das demandas profissionais que temos", disse a cantora em entrevista para a Quem.

O casal decidiu visitar alguns países. "A gente se dá muito bem, então é uma delícia viajar junto. Primeiro fomos para Holanda, depois Bruxelas, agora estamos em Bruges, vamos voltar para Amsterdã e dali, São Paulo".

Essa é a primeira grande viagem internacional depois da pandemia e do nascimento dos filhos, mas Luiza e Cris sempre priorizaram momentos a sós. "Nós sempre tiramos alguns momentos para ficar a sós, pode ser em uma cabana em Campinas ou uma viagem para Portugal. Faz pouco tempo que a gente viaja juntos, primeiro porque as crianças são pequenas, depois veio a pandemia, então agora, estipulamos de fazer essa lua de mel para realmente se conectar de maneira intensa. Faz bem ao casal", contou a famosa.

Apesar de estarem curtindo momentos ótimos, Luiza confessou que bate uma saudade dos filhos. "O coração fica pequeno, dá uma dorzinha, mas daqui a pouco estamos voltando, vale a pena".

Beleza

Luiza Possichamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques mostrando como está aproveitando seu dia de folga.

Aproveitando o dia ensolarado, a cantora colocou um biquíni rosa e esbanjou beleza e seu corpo sarado ao fazer várias poses à beira da piscina. "Descanso também faz parte do trabalho", escreveu ela ao postar as fotos no feed do Instagram.

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Musa", disse uma seguidora. "Linda", escreveu outra. "É perfeita", afirmou uma fã. "Um corpo de deusa. Linda", falou mais uma.