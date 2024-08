A cantora Luiza Possi ostentou seu corpo sarado ao curtir o dia ensolarado à beira da piscina e ganhou elogios dos seus seguidores

Luiza Possi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais neste domingo, 4, ao compartilhar alguns cliques mostrando como está aproveitando seu dia de folga.

Aproveitando o dia ensolarado, a cantora colocou um biquíni rosa e esbanjou beleza e seu corpo sarado ao fazer várias poses à beira da piscina. "Descanso também faz parte do trabalho", escreveu ela ao postar as fotos no feed do Instagram.

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Musa", disse uma seguidora. "Linda", escreveu outra. "É perfeita", afirmou uma fã. "Um corpo de deusa. Linda", falou mais uma.

Neste último sábado, Luiz explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma alguns cliques com os filhos, Lucca, de cinco anos, e Matteo, de dois, frutos de seu casamento com Cris Gomes. Nas fotos, ela aparece agarradinha com os herdeiros após ficar um período longe deles por causa do trabalho. "Foram muitos dias fora de casa. Muitos shows, gravações, imersões, dedicação demais ao trabalho, novas frentes, palestras. E a vontade de grudar nos meus bebês. Sou mãe, sou humana, sou de carne, osso e coração", disse a artista em um trecho.

Luiza Possi relata momento de pânico em perseguição de fã

A cantora Luiza Possi surpreendeu o público ao revelar pela primeira vez uma situação inusitada do início de sua carreira. Em participação no programa 'Que História É Essa, Porchat?', do GNT, a artista contou que, há 22 anos, foi perseguida por um 'fã' no Amazonas durante sua passagem no local.

Para evitar preocupação, Luiza disse que sua mãe, Zizi Possi, nunca soube da história e, por isso, seria a primeira vez que ela contaria publicamente a situação. De acordo com a famosa, um homem que se identificou como Luís passou a persegui-la dentro de um hotel onde estava hospedada.

"Era o dia seguinte do show, ligaram para o hotel e falaram: 'Aqui é o Luís, quero falar com a Luiza''. A minha produtora, que era minha melhor amiga, falou que era para ligar depois, porque estávamos indo embora", iniciou Luiza Possi, contando que precisou retornar ao hotel por conta das fortes chuvas que caíam na cidade. Confira a história!