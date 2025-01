Luciana Gimenez elege look amarelo para curtir dia na Bahia

Que linda! Luciana Gimenez arrancou elogios dos fãs ao posar com biquíni amarelo em dia ensolarado na Bahia; confira o registro

Nesta quinta-feira, 2, Luciana Gimenez movimentou as redes sociais ao compartilhar novos registros de sua viagem para a Bahia. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora exibiu a boa forma durante um dia ensolarado.

Nos stories, Luciana surgiu vestindo um biquíni amarelo, que deixou em evidência o corpo definido. Já no feed, ela publicou outro vídeo, em que aparece posando na sacada da mansão luxuosa. "Feliz quinta-feira!", escreveu Gimenez na legenda da publicação.

E nos comentários, não faltaram elogios dos internautas. "Mulherão", disse uma seguidora. "Simplesmente uma deusa", ressaltou outra. "Sempre linda", declarou mais uma.

Luciana Gimenez relembra assédio da imprensa durante gravidez

No último dia 20, Luciana Gimenez foi a convidada do podcast MaterniDelas e relembrou a época em que estava grávida do filho Lucas, atualmente com 25 anos. O rapaz é fruto do relacionamento da apresentadora com Mick Jagger.

Na época, a famosa vivia em Londres, na Inglaterra, e sofreu muito com o assédio da imprensa. ‘’As pessoas falaram tudo que vocês podem imaginar. E eu decidi, em algum momento ali, que era melhor eu não falar nada. Porque qualquer coisa que eu falasse, ia dar mais margem para discussão. Eu tenho mais de 300 capas de jornais, de todos os tipos. Eu morava na Inglaterra na época e os tabloides estavam muito fortes. Então, era o The Sun, The Mirror, Sunday Times, tudo que vocês possam imaginar. Tem coisas absurdas", começou ela.

Em seguida, Luciana revelou que precisou até mesmo deixar o seu apartamento. "Eu morava em um apartamento em Londres e, pela quantidade de paparazzi na frente, me expulsaram do prédio, fui convidada a me retirar. Tive que vazar de Londres porque foi aquela perseguição. E eu fugi para a Austrália. Quando entrei no voo, do lado, sentou a editora chefe do The Sun do meu lado. Ela sentou do meu lado em um voo enorme. Eu grávida de quatro meses. Aí eu peguei, levantei, falei com o comissário e pedi para mudar de lugar".

Por fim, a artista comentou sobre o quanto a gestação foi difícil. "Eu passei nove meses chorando, eu só chorava. A gravidez inteira, eu só chorei, fui muito perseguida. Era chamada de vagabunda, interesseira. Foi uma gravidez extremamente psicologicamente agressiva. Foi muito louco”.

Além de Lucas, Luciana Gimenez também é mãe de Lorenzo, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Marcelo de Carvalho.

