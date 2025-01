Irmão de Luciana Gimenez volta a morar com a mãe e o motivo é revelado

Mãe de Luciana Gimenez e Marco Antonio Gimenez, Vera Gimenez revela que o filho precisou voltar a morar com a mãe e explica o motivo da decisão

Irmão da apresentadora Luciana Gimenez, o ator Marco Antonio Gimenez, que já atuou em Malhação, da Globo, voltou a morar com a mãe, Vera Gimenez. Em uma entrevista, a mãe dele contou o motivo para ter voltado a dividir o mesmo teto com o filho nesta fase da vida.

Vera contou que o filho ficou desempregado e precisou vender o apartamento que tinha. Com isso, ele voltou para a casa da mãe enquanto se recupera financeiramente.

"Marco está bem, mas, infelizmente, desempregado, por isso tivemos que vender seu apartamento e ele está morando comigo. O meu apartamento é bem grande, então está tudo certo. Digo graças a Deus que ele está comigo, porque já não me sinto tão sozinha. Já até falei para o Marco que se não quiser morar aqui, vemos um apartamento menor, para que ele tenha uma vida mais livre, mas nos damos bem. Ele é um filho maravilhoso, uma ótima pessoa", disse ela ao site Heloisa Tolipan.

Luciana Gimenez se explica após dizer que deixa filho na econômica do avião

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou após causar polêmica ao revelar que deixa o filho na classe econômica do avião enquanto vai na executiva. Em entrevista ao portal Leo Dias, a famosa esclareceu sua decisão.

Tudo começou quando a modelo contou ao podcast Podsê que o herdeiro mais novo, Lorenzo Gabriel, de 13 anos, fruto de seu casamento com o apresentador e um dos donos da RedeTV! Marcelo de Carvalho, passou por um perrengue durante uma viagem para Nova York.

"Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece. Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva", contou. Saiba mais aqui!