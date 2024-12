Luciana Gimenez relembra assédio da imprensa durante gravidez: 'Só chorava'

Luciana Gimenez relembrou o assédio da imprensa quando estava grávida do primogênito Lucas, fruto do seu relacionamento com Mick Jagger

Nesta sexta-feira, 20, Luciana Gimenez foi a convidada do podcast MaterniDelas e relembrou a época em que estava grávida do filho Lucas, atualmente com 25 anos. O rapaz é fruto do relacionamento da apresentadora com Mick Jagger.

Na época, a famosa vivia em Londres, na Inglaterra, e sofreu muito com o assédio da imprensa. ‘’As pessoas falaram tudo que vocês podem imaginar. E eu decidi, em algum momento ali, que era melhor eu não falar nada. Porque qualquer coisa que eu falasse, ia dar mais margem para discussão. Eu tenho mais de 300 capas de jornais, de todos os tipos. Eu morava na Inglaterra na época e os tabloides estavam muito fortes. Então, era o The Sun, The Mirror, Sunday Times, tudo que vocês possam imaginar. Tem coisas absurdas", começou ela.

Em seguida, Luciana revelou que precisou até mesmo deixar o seu apartamento. "Eu morava em um apartamento em Londres e, pela quantidade de paparazzi na frente, me expulsaram do prédio, fui convidada a me retirar. Tive que vazar de Londres porque foi aquela perseguição. E eu fugi para a Austrália. Quando entrei no voo, do lado, sentou a editora chefe do The Sun do meu lado. Ela sentou do meu lado em um voo enorme. Eu grávida de quatro meses. Aí eu peguei, levantei, falei com o comissário e pedi para mudar de lugar".

Por fim, a artista comentou sobre o quanto a gestação foi difícil. "Eu passei nove meses chorando, eu só chorava. A gravidez inteira, eu só chorei, fui muito perseguida. Era chamada de vagabunda, interesseira. Foi uma gravidez extremamente psicologicamente agressiva. Foi muito louco”.

Além de Lucas, Luciana Gimenez também é mãe de Lorenzo, de 13 anos, fruto do seu relacionamento com Marcelo de Carvalho.

Explicação

A apresentadora Luciana Gimenez se pronunciou após causar polêmica ao revelar que deixa o filho na classe econômica do avião enquanto vai na executiva. Em entrevista ao portal Leo Dias, a famosa esclareceu sua decisão.

Tudo começou quando a modelo contou ao podcast Podsê que o herdeiro mais novo, Lorenzo Gabriel, de 13 anos, fruto de seu casamento com o apresentador e um dos donos da RedeTV! Marcelo de Carvalho, passou por um perrengue durante uma viagem para Nova York.

"Juro para você: ele botou a bandejinha da comida e eu fiquei com tanta pena. Juro! Mas acontece. Foi uma viagem de 12 horas e ele caía no braço da pessoa sentada do lado (risos). Tadinho! Fiquei com pena porque quando a gente foi para Nova York, teve muita turbulência no voo, e ele tem medo. E eu estava lá na frente na executiva", contou.

"Eu acho que a criança tem que aprender também. Vai viajar a criança de executiva também? Vai ficar lá para aprender. Mas não é castigo, não. A minha vida inteira eu viajei de econômica, gente! Todo mundo aqui viaja de executiva?", completou Luciana.

Ao portal Leo Dias, ela falou mais sobre sua opinião. "Sabe o preço da passagem? Às vezes não dá. Vou fazer o que? Não dá. Eu viajei de econômica minha vida inteira, quando não tem lugar, acabamos indo. Eu sou mãe solteira, eu faço o que dá. Quando o orçamento dá para ir todo mundo junto, vão todos juntos. Quando não dá, ele vai na econômica”, disparou e comentou que se falasse o contrário também receberia críticas por colocá-lo na primeira classe.

Leia também: Luciana Gimenez faz antes e depois do corpo, e pede opinião dos fãs