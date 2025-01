Lucas Lima mostra vídeo inédito de viagem ao Egito com o filho

O músico Lucas Lima reuniu os melhores momentos de sua viagem ao Egito junto com Theo, seu filho de 10 anos com a cantora Sandy

O músico Lucas Lima aproveitou o início de 2025 para realizar um sonho de infância: conhecer as pirâmides do Egito. Ao lado do filho, Theo, de 10 anos, fruto da antiga relação com a cantora Sandy, o artista desembarcou na região e aproveitou cada momento do passeio tão aguardado.

No domingo, 12, Lucas usou as redes sociais para compartilhar um vídeo inédito de sua passagem pelo local. Nas imagens, ele aparece se divertindo com o herdeiro, filmado somente de costas, em meio aos melhores momentos da viagem turística.

"Acharam que eu ia ‘fazer a egípcia’ (que lá [no Egito] fala só ‘fazer’) e não ia postar reels [vídeo] lindão da viagem? Acharam errado! A treta foi resumir uma vida de memórias inesquecíveis em 1:30, então fica só um gostinho do que foi esse rolê campeoníssimo! Que viagem, amiguitos… que viagem", escreveu o músico na legenda da postagem.

Nos comentários, Sandy deixou uma mensagem especial, ressaltando o momento único vivido por Lucas Lima e o filho do ex-casal: "Que viagem!", declarou a cantora. "Surreal!", reforçou o artista, em resposta.

Vale lembrar que Sandy e Lucas Lima optaram por não mostrar o rosto do filho. Theo, que costuma fazer raras aparições nas redes sociais dos pais, tem sua identidade resguardada desde o nascimento.

Lucas Lima faz retrospectiva de seu 2024

Poucos dias antes da virada de ano, Lucas Lima compartilhou um vídeo de resumo do que viveu em 2024. Ele relembrou as viagens inesquecíveis que fez ao longo do ano, os trabalhos - incluindo projetos como ator no teatro, influenciador digital, músico e jurado do Caldeirão com Mion - e também seus momentos com o filho e até a alegria de aprender a surfar.

"Resumo de 2024. Muitas conquistas, ansiedades, alegrias, desafios, sorrisos abertos, choros escondidos, descobertas, euforias, fundinhos de poço e topos de montanha. Um ano em um minuto e meio. E dez anos em um. Um dos anos em que mais trabalhei na minha vida e um dos anos em que mais consegui equilibrar trabalho vs. diversão. Mas, principalmente, 2024 foi um ano de muito amor. MUITO amor", afirmou ele.

