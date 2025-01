Lucas Lima realiza sonho de infância no primeiro dia de 2025

O cantor Lucas Lima aproveitou o início de 2025 para realizar um sonho em viagem junto com seu filho, Theo. Saiba onde eles estão

O cantor e músico Lucas Lima aproveitou o início de 2025 para realizar um sonho de infância. O artista viajou com seu filho, Theo, fruto do relacionamento com Sandy, para o Egito. Nesta quarta-feira, 1º, os dois passaram o dia visitando as pirâmides e adoraram o passeio.

Tanto que Lima falou sobre a alegria de visitar a região. “2025 começou com sonho de infância realizado no primeiro dia do ano. Nada mal, amiguitos”, disse ele na legenda de uma foto ao lado das pirâmides.

Durante o passeio, ele completou: "Eu já vi muita coisa legal, mas isso é a coisa mais legal que eu já vi na minha vida. Nada te prepara para isso aqui. Meu Deus! Era top 5 das minhas viagens dos sonhos, prometeu tudo e entregou o triplo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

2024 na vida de Lucas Lima

Há poucos dias, Lucas Lima compartilhou um vídeo de resumo do que viveu em 2024. Ele relembrou as viagens inesquecíveis que fez ao longo do ano, os trabalhos - incluindo projetos como ator no teatro, influenciador digital, músico e jurado do Caldeirão com Mion - e também seus momentos com o filho e até a alegria de aprender a surfar.

"Resumo de 2024. Muitas conquistas, ansiedades, alegrias, desafios, sorrisos abertos, choros escondidos, descobertas, euforias, fundinhos de poço e topos de montanha. Um ano em um minuto e meio. E dez anos em um. Um dos anos em que mais trabalhei na minha vida e um dos anos em que mais consegui equilibrar trabalho vs. diversão. Mas, principalmente, 2024 foi um ano de muito amor. MUITO amor", afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)

Leia também: Filho de Sandy e Lucas Lima surge enorme em foto com o pai