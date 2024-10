Luan Santana compartilha álbum de fotos de viagem: 'Um peixão desses'

O cantor Luan Santana usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para compartilhar registros de sua viagem ao Pantanal (MS)

O cantor Luan Santana usou as redes sociais nesta quarta-feira, 30, para compartilhar registros de sua viagem ao Pantanal (MS). Nos cliques publicados, o cantor aparece sentado em um barco de pescaria em meio a um cenário paradisíaco.

Na legenda da publicação, o cantor adicionou apenas um emoji de peixe e outro de patas. Nos comentários, os internautas elogiaram o artista. "Eu amo quando você vai pro Pantanal, você volta outra pessoa, totalmente energizado vida", observou uma.

"Esse peixão que eu queria pescar", brincou outra. "Um peixão desses na minha vida, tudo que eu queria", brincou uma terceira pessoa. "Ô Jade de sorte", comentou outra. Veja os cliques compartilhados pelo artista:

Luan Santana publica declaração apaixonante para Jade Magalhães

Recentemente, Luan Santana reuniu fotos ao lado da noiva, Jade Magalhães, e celebrou os 16 anos do primeiro encontro."Hoje faz 16 anos. Numa dança, eu soube que você era diferente e que aquele encontro não seria apenas mais um. Desde aquele 25 de outubro de 2008, cada passo que demos juntos me fez ter certeza de que foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou feliz por cada riso, cada desafio e cada momento que vivemos até aqui. Aquele garoto tímido, hoje é um homem completamente realizado ao seu lado. Você me transforma a cada dia. Te amo.", declarou o artista.

Já na última segunda-feira, 28, Jade Magalhães marcou presença no desfile da marca deMarina Ruy Barbosa, realizado no hotel Rosewood, em São Paulo. Grávida do cantor Luan Santana, ela exibiu um anel na mão esquerda, o que levantou especulações na internet sobre um possível casamento. Leia mais!

