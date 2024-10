Grávida de Luan Santana, Jade Magalhães encanta com foto do barrigão

Tá crescendo! Noiva de Luan Santana, Jade Magalhães dividiu com o público uma nova foto encantadora de seu barrigão de grávida

A influenciadora digital Jade Magalhães encantou os fãs na noite de sábado, 26, ao publicar uma nova foto mostrando o barrigão de grávida. Noiva do cantor Luan Santana, ela está à espera da primeira filha do casal.

Por meio de seus stories no Instagram, Jade compartilhou uma selfie tirada no espelho. Esbanjando beleza e elegância, a companheira do artista sertanejo apostou em uma camisa de manga longa azul e a deixou desabotoada, destacando a barriga.

Recentemente, ela contou ao público que tem notado algumas mudanças no corpo durante a gestação. Na ocasião, a companheira de Luan Santana apareceu se arrumando para seus compromissos do dia a dia e relatou que estava com o rosto inchado e lidando com os fios novos que surgiram devido aos hormônios da primeira gravidez.

"Vocês não fazem ideia da quantidade de fiozinhos [de cabelo] novos. Estou feliz com isso, porque dizem que é um bom sinal. Porque quando o cabelo cair, se cair, já têm esses novos. Mesmo passando laquê é muito difícil fazer eles pararem", declarou Jade Magalhães, revelando que está feliz com o crescimento, apesar da dificuldade para ajustar os penteados.

Vale lembrar que, até o momento, o casal ainda não revelou publicamente qual será o nome da primeira filha. Jade, no entanto, já dividiu com os seguidores um breve spoiler da inspiração para o quartinho da bebê.

Confira a nova foto de Jade Magalhães mostrando o barrigão:

Luan Santana publica declaração apaixonante para Jade Magalhães

Dia 25 de outubro deste ano foi uma data especial para Luan Santana e Jade Magalhães: eles celebraram 16 anos desde o primeiro encontro. Agora noivo e à espera da primeira filha, o cantor reuniu fotos ao lado da amada em seu perfil oficial no Instagram e emocionou a web com declaração apaixonada.

"Hoje faz 16 anos. Numa dança, eu soube que você era diferente e que aquele encontro não seria apenas mais um. Desde aquele 25 de outubro de 2008, cada passo que demos juntos me fez ter certeza de que foi a melhor escolha da minha vida. Eu sou feliz por cada riso, cada desafio e cada momento que vivemos até aqui. Aquele garoto tímido, hoje é um homem completamente realizado ao seu lado. Você me transforma a cada dia. Te amo", declarou o artista.

