José Loreto mostra fotos de viagem de férias com a filha Bella

O ator José Loreto curtiu uma viagem para Alagoas com a família e encantou ao posar ao lado da filha Bella, de apenas seis anos

Em suas redes sociais, José Loreto sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

Neste sábado, 16, o ator publicou em sua conta no Instagram diversas fotos de suas férias em família. O famoso curtiu uma viagem para Alagoas.

Em diversas imagens, José surgiu com a filha Bella, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Débora Nascimento.

"Férias em família… Chegou ao fim. Sensação de um ano novo que não acontece todos os anos. É tão raro quanto precioso. Volto para a normalidade de minha vida anormal de forma diferente. Estou preenchido, brilhando por dentro, de alma lavada, pronto para as batalhas. O amor transbordou e as bagagens ficaram miúdas para guardar tantas memórias e afeto. Amo vocês eternamente", escreveu ele.

O último trabalho de José Loreto na TV foi como Marcelo em No Rancho Fundo, novela exibida este ano pela Rede Globo.

Despedida

Recentemente, foi ao ar o último capítulo da novela das seis, No Rancho Fundo, da Globo, e o ator José Loreto usou as redes sociais para se despedir do folhetim e de seu personagem, Marcelo Gouveia.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou algumas fotos dos bastidores da novela e se mostrou grato por ter participado da obra ao lado de grandes atores. "Não tenho palavras para agradecer essa novela e os envolvidos!!!", começou.

"Fui feliz demais e assim continuarei graças aos aprendizados e momentos que vivi com vocês!! Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado… eternamente obrigado!", finalizou Loreto.

Os fãs reagiram nos comentários. "Que novela maravilhosa", disse uma seguidora. "Amei o final", confessou outra. "Que novela Zé… parabéns, terei saudades!", confessou uma fã. "Novela perfeita do início ao fim... faz tempo que não assitia uma novela boa igual No Rancho Fundo", afirmou mais uma.

