Que lindos! Atualizando as redes sociais, o ator José Loreto encantou os internautas ao publicar registros ao lado da filha, Bella

Nesta segunda-feira, 11, José Loreto derreteu o coração dos seguidores ao compartilhar momentos do fim de semana ao lado da família e dos amigos. O ator publicou fotos ao lado da filha, Bella, de 6 anos, encantando os internautas com a fofura dos registros.

Em seu perfil oficial no Instagram, Loreto compartilhou uma sequência de fotos na cerimônia de casamento de um casal de amigos, em que a filha foi daminha de honra. "Eu quero casar. Um final de semana celebrando o amor. Foi lindo, inesquecível, épico", disse ele na legenda da publicação.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Está tão linda essa princesa, com esse pai e mãe lindos não tinha como não sair tão perfeita", disse uma fã. "Como a Bella cresceu e está mais linda", declarou Leda Nagle, mãe de Duda Nagle. "Que lindos", escreveu mais uma seguidora.

Vale lembrar que a pequena é fruto do antigo relacionamento do ator, com a também atriz Débora Nascimento.

Confira a sequência de fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

José Loreto se despede de No Rancho Fundo

No dia 1º de novembro, foi ao ar o último capítulo da novela das seis, 'No Rancho Fundo', da Globo, e o ator José Loreto usou as redes sociais para se despedir do folhetim e de seu personagem, Marcelo Gouveia.

Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou algumas fotos dos bastidores da novela e se mostrou grato por ter participado da obra ao lado de grandes atores. "Não tenho palavras para agradecer essa novela e os envolvidos!!!", começou.

"Fui feliz demais e assim continuarei graças aos aprendizados e momentos que vivi com vocês!! Obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado, obrigado… eternamente obrigado!", finalizou Loreto.

Os fãs reagiram nos comentários. "Que novela maravilhosa", disse uma seguidora. "Amei o final", confessou outra. "Que novela Zé… parabéns, terei saudades!", confessou uma fã. "Novela perfeita do início ao fim... faz tempo que não assitia uma novela boa igual No Rancho Fundo", afirmou mais uma.