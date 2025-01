Jade Picon exibe abdômen trincado durante viagem especial

A atriz Jade Picon está curtindo uns dias em St. Barth, no Caribe, e fez questão de exibir o seu abdômen trincado durante um dia de praia

Em suas redes sociais, Jade Picon sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 21 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uns dias em St. Barth, uma ilha no Caribe, e tem mostrado diversos momentos da viagem especial.

Nesta quinta-feira, 30, a famosa curtiu um dia de praia e arrasou ao usar um biquíni na cor marrom. Além disso, o modelo possuía a parte de cima de um ombro só.

Em sua conta no Instagram, Jade publicou diversas fotos e em uma das imagens ela fez questão de dar um close no abdômen super sarado.

"Change of scenery", escreveu ela na legenda, que pode ser traduzido como "mudança de cenário". Rapidamente, a publicação recebeu inúmeros comentários. "Linda", disse uma internauta. "A mulher mais linda desse mundo", escreveu outra. "Uma sereia", elogiou uma terceira.

Novo sorriso

Jade Picon decidiu mudar as lentes de porcelana no final de dezembro do ano passado para iniciar 2025 com sorriso renovado. A atriz e influenciadora destacou lentes mais curtas, dando um aspecto mais delicado e natural.

Em entrevista à CARAS Brasil, Bianca Prunes, dentista e especialista em estética e prótese explica que as novas lentes da ex-BBB apresentam detalhes sutis que trazem um ar de naturalidade para o sorriso. Normalmente, o profissional de odontologia explica ao paciente interessado em colocar lentes que é necessário desgastar os dentes. O processo é irreversível, sendo sempre necessária a troca.

"A gente observa variações importantes no que eu suponho que tenha sido o motivo da troca e também no resultado final, que muitas vezes é um equilíbrio entre o que o paciente espera e o que o cirurgião-dentista que está atendendo aquele paciente propõe e também se dispõe a fazer em termos de características, de como vai ficar aquele resultado e tudo mais", explica.

"Então, por exemplo, é importante que a gente observe nesse caso as diferenças do final, digamos assim, do resultado. Quando a gente olha para a Jade, a gente vê que ela ficou com um sorriso bastante claro, mas que ela tem ali, quando a gente observa de perto aquele tratamento pequenas caracterizações mesmo de superfície, que são muito sutis, então pequenos defeitinhos que traz uma naturalidade no final das contas", complementa.

Segundo a dentista, Jade Picon acertou na escolha das lentes. Os formatos diferenciados se complementam, trazendo um aspecto mais moderno e natural ao mesmo tempo. Nas redes sociais, a estrela recebeu elogios dos fãs.

"Tem uma questão da forma dos dentes mais quadrados para dentes um pouco mais arredondados, com diferenças ali de tamanho entre os centrais, que são esses dentes da frente, os do lado, e algumas características mesmo de superfície ali que dão um ar mais natural", conclui.

