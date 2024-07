Ingrid Guimarães e Mônica Martelli levam multa durante viagem na Europa

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estão aproveitando muito a viagem pela Europa, mas também estão enfrentando muitos perrengues

Atualmente, Ingrid Guimarães e Mônica Martelli estão curtindo uma viagem pela Europa e já passaram por Londres, na Inglaterra, e Mallorca, na Espanha. As duas têm compartilhado todos os momentos nas redes sociais, até mesmo os perrengues.

Em sua conta no Instagram, Mônica publicou um vídeo em que ela aparece ao lado de Ingrid e as duas contam que levaram multa em um estacionamento. "A gente achou uma vaga e não sabe usar o negócio da vaga", disse Ingrid, aos risos.

Em seguida, as atrizes contaram sobre a multa de 80 euros, o equivalente a 450 reais. “Inclui no aluguel do carro a multa”, disse Mônica, rindo. “Caraca, 80 euros”, exclamou Ingrid antes de rir da situação.

"Levamos multa! Não computou. E nunca vai computar! Somos boas em outras coisas, aceitamos isso", escreveu Mônica na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mônica Martelli (@monicamartelli)

Álbum de viagem

Mônica Martelli já está se despedindo de sua viagem à Europa. Viajando ao lado de Ingrid Guimarães, uma de suas melhores amigas e das filhas, respectivamente de cada uma, a atriz abriu um álbum de fotos na quinta-feira, 25, com cliques em Mallorca, na Espanha.

"Já ficando com saudade dessa viagem que nem acabou", escreveu a atriz em sua conta no Instagram. Ao lado de Clara e Julia, suas filhas, e que também são melhores amigas, as quatro posaram em pontos turísticos da cidade.

No álbum de fotos as amigas aparecem posando em diversos cenários lindos e tiraram suspiros dos fãs: “Que dupla! E que quarteto! Muito amor”, escreveu uma internauta. “Já queremos compilado dos vídeos gravados e não publicados”, brincou outra seguidora. “Gente, vocês estão simplesmente arrasando em todos os looks. Maravilhosas”, elogiou uma terceira. Martelli recebeu elogios de Astrid Fontenelle pelos looks usados na viagem.