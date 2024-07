Mônica Martelli abre álbum de viagem ao lado da filha e Ingrid Guimarães

'Já ficando com saudade', escreveu a atriz; Mônica Martelli e Ingrid Guimarães curtiram as férias em uma viagem a Mallorca, na Espanha

Mônica Martelli já está se despedindo de sua viagem à Europa. Viajando ao lado de Ingrid Guimarães, uma de suas melhores amigas e das filhas, respectivamente de cada uma, a atriz abriu um álbum de fotos nesta quinta-feira, 25, com cliques em Mallorca, na Espanha.

"Já ficando com saudade dessa viagem que nem acabou!!!", escreveu a atriz. Ao lado de Clara e Julia, suas filhas, e que também são melhores amigas, as quatro posaram em pontos turísticos da cidade.

No álbum de fotos as amigas aparecem posando em diversos cenários lindos e tiraram suspiros dos fãs: “Que dupla! E que quarteto! Muito amor”, escreveu uma, “Já queremos compilado dos vídeos gravados e não publicados”, brincou outra, “Gente, vocês estão simplesmente ARRASAAAANDOOOO em todos os looks. Maravilhosas!”, elogiou uma terceira. Martelli recebeu elogios de Astrid Fontenelle pelos looks usados na viagem.

As duas estão aproveitando diversos pontos turísticos no Velho Continente e divertindo muito os seguidores, nesta terça-feira, 23. As artistas estavam em uma caminhada, mas Mônica se queixou da lerdeza da amiga no meio do caminho, o que fez com que ela se sentisse solitária durante o passeio.

"Não sei se é porque eu tenho mais energia, ou, se minha perna é maior, mas Ingrid está sempre para trás", relatou a atriz aos seguidores. Em seguida, Ingrid surgiu atrás dela e reclamou, pontuando que a amiga anda muito mais rápido que ela e, por isso, não consegue acompanhar o ritmo: "Sua perna é o dobro da minha", disse ela.

"Eu não consigo mais conversar porque estou sempre na frente. Estou solitária, é uma viagem sozinha. Eu vim para ter uma viagem com uma companhia. Quer ver como eu faço para ela vir? Oh, Ingrid! Tenho uma fofoca", brincou Mônica.

Dupla diverte seguidores durante viagem

Ao chegarem em londres a dupla de atrizes já divertiu o público com uma confusão gerada por Ingrid dentro de um restaurante. Segundo Mônica, a amiga foi usar o banheiro e perdeu o celular por lá, no entanto, Ingrid apenas se deu conta do ocorrido quando já havia mobilizado uma busca entre os clientes do estabelecimento para encontrar o aparelho.