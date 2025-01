Hugo Moura abre registros de férias românticas com a namorada

Curtindo alguns dias no Chile com a nova namorada, o ator e diretor Hugo Moura encantou os internautas ao compartilhar registros da viagem em casal

Ex-marido de Deborah Secco, o ator e diretor Hugo Moura escolheu o Chile como destino para curtir as férias ao lado da namorada, a jornalista Maria Clara Senra. Por meio dos Stories no Instagram, o casal, que assumiu o romance em novembro, encantou ao compartilhar as paisagens que visitaram.

Nos registros, Hugo e Maria Clara surgiram aproveitando a Lagoa Cejar, um famoso ponto turístico do Deserto do Atacama conhecido pelas águas salgadas e flutuabilidade natural. Na sequência, é possível conferir as costas do artista cobertas pelo sal característico da água.

Veja os registros na galeria abaixo:

Término de Hugo Moura e Deborah Secco

Em abril de 2024, Deborah Secco e Hugo Moura anunciaram o fim do casamento após quase 10 anos juntos. Em entrevista recente ao colunista Leo Dias, a atriz explicou que suas declarações públicas não foram responsáveis pelo término da relação, esclarecendo as especulações.

“Você [LeoDias] foi a pessoa que me ligou quando eu separei e eu falei naquele momento que não queria falar, que iria me manter calada. Te contei que a minha separação aconteceu bem antes de que foi noticiada, mas que a gente preferiu tentar fazer isso da forma mais discreta possível, porque a gente tem hoje a pessoa mais importante da nossa vida, que é a Maria Flor”, iniciou Deborah.

Na sequência, a artista destacou que, como ambos são filhos de pais separados, ela e Hugo optaram por preservar os motivos da separação, para proteger a filha. “Foi muito difícil para a gente a separação dos nossos pais e a gente tem essa dor de filhos traumatizados. Por isso, a gente queria muito preservá-la”.

Ainda durante o bate-papo, Deborah Secco contou que o término se tornou público um tempo depois da decisão ser tomada. “Já tem um ano que a gente se separou e eu ainda sinto necessidade de preservar essa história. Talvez eu sinta necessidade de preservar essa história para sempre. Eu sou uma pessoa que sempre fui muito aberta, transparente e sempre muito intensa, tudo que me perguntavam eu respondia de pronto, mas hoje não é mais só sobre mim. Hoje envolve o meu bem mais precioso.”

“Eu sei que foi muito difícil para ela, foi um ano muito difícil para a gente e agora ela [Maria Flor] está fortalecida, mas eu não sinto que não está pronta para tratar disso publicamente, para que isso chegue nela e a gente nunca sabe como vai chegar. Então talvez essa história tenha que seguir da forma que foi. As pessoas vão criar verdades absolutas, muito diferente do que de fato aconteceu, e a gente está em paz com isso também”, relatou.

E sobre o que muitos internautas especularam, a atriz esclareceu que o término não esteve ligado às declarações que fez sobre sua intimidade. “As declarações acontecem bem depois da separação. A gente conseguiu segurar uns 6 meses quase de separação sem que ninguém soubesse e também é claro que a Deborah Secco sempre foi essa pessoa. Eu venho fazendo essas declarações há muito tempo, eu sou uma pessoa de muitas declarações. Ele casou comigo e ficou por 10 anos pela pessoa que eu sou”, garantiu a famosa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Leia também:Hugo Moura, ex de Deborah Secco surge com namorada em foto rara