Hugo Moura, ex de Deborah Secco surge com namorada em foto rara

Maria Clara Senra é uma jornalista, de 35 anos de idade, com quem Hugo Moura tem mantido uma relação discreta; a moça compartilhou a foto nas redes

Maria Clara Senra publicou em suas redes sociais, na última sexta-feira, 13, um novo clique ao lado do ex-marido de Deborah Secco, Hugo Moura, de 44 anos. O casal vive um romance discreto desde julho deste ano, três meses após o anúncio do fim do casamento de 9 anos do diretor com a atriz.

Os dois anunciaram publicamente o fim da relação em abril deste ano. O diretor e a atriz são pais da pequena Maria Flor, de 8 anos, e possuem uma boa amizade.

"Pequenos-grandes prazeres da vida adulta: botar filme pra revelar", contou a jornalista, se referindo possivelmente ao filme das câmeras analógicas. Hugo respondeu aos cliques com um comentário: "Casaldinho". Os seguidores não pouparam elogios ao casal, "Como pode serem tão lindos", escreveu um, "Rapaz de sorte", comentou uma segunda seguidora.

Hugo Moura divide foto rara ao lado da namorada

Em seu instagram oficial, Hugo publicou um clique tirado diretamente de uma câmera analógica, com efeito preto e branco, ao lado de Maria Clara. Enquanto o diretor registra o momento especial, a jornalista aparece sorridente no fundo da foto.

Quem é a namorada de Hugo Moura, ex de Deborah Secco?

Ex da atriz Deborah Secco, o ator e diretor Hugo Moura assumiu o relacionamento com Maria Clara Senra no início de novembro de 2024. Antes disso, rumores de que os dois estariam vivendo um affair passaram a circular na web, principalmente após serem vistos juntos em eventos.

Mas afinal, quem é Maria Clara Senra? A nova namorada de Hugo Moura é jornalista e trabalha como repórter no Canal Brasil. A comunicadora, que cobre eventos e festivais de cinema, costuma compartilhar em suas redes sociais momentos de seu dia a dia.

Atualmente, Maria Clara Senra possui pouco mais de 13 mil seguidores em seu perfil oficial no Instagram e tem publicado registros frequentes em que Hugo Moura aparece.