Gloria Pires curte férias em Paris com a filha, Ana Morais: 'Descanso merecido'

A atriz Gloria Pires postou os primeiros registros de sua viagem para Paris, na França, ao lado da filha, Ana Morais, e do marido, Orlando Morais

Gloria Piresestá curtindo um período de férias com a filha, Ana Morais, e o marido, Orlando Morais, em Paris, na França, e encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um momento da viagem.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou um vídeo em que aparece durante um passeio com Ana. Na gravação, as duas exibem o look que estão usando e fazem algumas poses. "Iniciando a semana em Paris com a minha perfeição, Ana Morais", disse a artista na legenda.

Em seguida, Gloria contou que tirou um período de férias após gravar um filme. "Depois de um ciclo tão maravilhoso gravando Sexa o filme, um descanso merecido. Ótima semana Glorioses!!", completou a famosa.

Orlando também postou uma foto ao lado de Gloria e de Ana e celebrou as férias em família. "Que viagem deliciosa nós três…", escreveu o músico. Além da jovem, os dois também são pais de Anttónia e Bento. A atriz também é mãe de Cleo, de seu relacionamento com o cantor Fábio Jr.

Gloria Pires esclarece decisão de não usar aplicativo de mensagens

Gloria Pires despertou a curiosidade do público recentemente após a atriz Maria Padilha, uma de suas amigas pessoais, revelar no programa 'Sem Censura', da TV Brasil, que ela não é adepta de um aplicativo famoso de mensagens rápidas.

Na ocasião, durante conversa com a apresentadora Cissa Guimarães, Maria contou que Gloria havia deletado a conta no WhastApp há algum tempo e, por isso, as duas só se comunicavam via SMS - método pouco utilizado nos dias atuais. Agora, a mãe de Cleo abriu o jogo e esclareceu a decisão de deixar a rede social de lado. "Já tem muitos anos que eu não tenho WhatsaApp. Eu fui clonada, um clássico que todo mundo passa. Mas realmente fiquei apavorada, me deu muito trabalho...", explicou a artista em entrevista ao Leo Dias. Saiba mais!

