Giovanna Ewbank encanta ao mostrar fotos de viagem em família

Em suas redes sociais, Giovanna Ewbank sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 20 milhões de seguidores.

Atualmente, a famosa está curtindo uma viagem para Aspen, no Colorado, com o marido Bruno Gagliasso e os filhos Titi, de 11 anos, Bless, de nove, e Zyan, de quatro.

Nesta quarta-feira, 22, Giovanna publicou em sua conta no Instagram diversas fotos dos momentos especiais em que a família surgiu se divertindo na neve.

"E foi assim, dump da neve. Quem diria que iríamos amar tanto essa viagem… esquiamos, rimos até a barriga doer, compartilhamos histórias e momentos simples tão cheios de amor. Vivemos esses dias como se o mundo tivesse parado e tudo o que realmente importasse estivesse ali, ao nosso lado, nossa família! Estar presente, viver intensamente e colecionar memórias é o que mais quero fazer e tenho feito com meus filhos", escreveu ela na legenda da publicação.

Clima de romance

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank usou as redes sociais na terça-feira, 21, para compartilhar novos registros de sua viagem ao Colorado, nos Estados Unidos. Nos cliques compartilhados no Instagram, ela apareceu em clima de romance ao lado do marido, ator Bruno Gagliasso,e se declarou ao amado.

"Mais uma juntos. Como é bom dividir a vida com você! Te amo!", disse Giovanna na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "O Bruno disfarçando nada o frio que está sentindo nas fotos", observou uma. "Lindos por dentro e por fora", comentou outra. "Vocês são lindos demais", opinou mais uma.

Na última semana, Giovanna Ewbank mostrou o modelito que usou para esquiar na cidade do Colorado e posou com os equipamentos de esqui em uma série de registros publicados em seu perfil no Instagram. “Agora vamos fazer bonito, né? Afinal, não vim para a neve só para ficar fazendo palhaçada… vai ter close também". Veja as fotos.

