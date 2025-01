Giovanna Ewbank arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar registros de primeira aula de esqui da família em Aspen, nos Estados Unidos

Curtindo as férias em Aspen, no Colorado, EUA, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, e os filhos, Titi, Bless e Zyan se divertiram durante uma aula de esqui na última segunda-feira, 13. Nos stories do Instagram, a atriz publicou diversos registros da aventura em família.

No início das postagens, Gioh mostrou as dificuldades para levar todos os equipamentos necessários até a estação de esqui. "O caos!", escreveu. "Vai ser moleza, hein?", brincou Bruno no vídeo. "Não tem um serviço que leve tudo para a gente até lá?", completou a famosa.

Na sequência, a família surgiu já na primeira aula de esqui, tentando dar os primeiros passos na neve. "Está rolando, hein", escreveu a mamãe coruja, orgulhosa.

A atriz também mostrou para os seguidores a vista do quarto do hotel em que estão hospedados. "Vista de filme! Que coisa linda", disse ela, encantada.

Ensaio de Natal

A apresentadora Giovanna Ewbank explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar o ensaio fotográfico de Natal de sua família. Ela e o marido, Bruno Gagliasso, reuniram os três filhos, Titi, Bless e Zyan, para fotos temáticas na mansão da família.

Nas fotos, a família apareceu com looks em cores natalinas e todos mostraram que possuem um lado fashionista, já que se destacaram com as roupas lindas e as poses impecáveis.

"Feliz Natal! Neste Natal, nossa família deseja a você tudo aquilo que realmente importa: Que o AMOR seja o laço mais forte que una as pessoas que você ama. Que a PAZ guie nossos passos e que a ESPERANÇA renasça todos os dias em nossas vidas. Nós amamos vocês e somos profundamente gratos por todo o carinho de sempre! Com todo nosso amor, Família Ewbank Gagliasso", disseram na legenda.

