Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank compartilham fotos em clima de romance durante viagem

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank usou as redes sociais para compartilhar novos registros de sua viagem ao Colorado, nos Estados Unidos

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank usou as redes sociais nesta terça-feira, 21, para compartilhar novos registros de sua viagem ao Colorado, nos Estados Unidos. Nos cliques compartilhados no Instagram, ela apareceu em clima de romance ao lado do marido, ator Bruno Gagliasso, e se declarou ao amado.

"Mais uma juntos. Como é bom dividir a vida com você! Te amo!", disse Giovanna na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "O Bruno disfarçando nada o frio que tá sentindo nas fotos", observou uma. "Lindos por dentro e por fora", comentou outra. "Vocês são lindos demais", opinou mais uma.

Veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Outros registros

Na última semana, Giovanna Ewbank mostrou o modelito que usou para esquiar na cidade do Colorado e posou com os equipamentos de esqui em uma série de registros publicados em seu perfil no Instagram. “Agora vamos fazer bonito, né? Afinal, não vim pra neve só pra ficar fazendo palhaçada kkkkkkk… vai ter close também". Veja as fotos.

Em outro momento, a artista mostrou que ela, o marido e filhos, Titi, Bless e Zyan se divertiram durante uma aula de esqui. No início das postagens, Gioh mostrou as dificuldades para levar todos os equipamentos necessários até a estação de esqui. "O caos!", escreveu. "Vai ser moleza, hein?", brincou Bruno no vídeo. "Não tem um serviço que leve tudo para a gente até lá?", completou a famosa.

Na sequência, a família surgiu já na primeira aula de esqui, tentando dar os primeiros passos na neve. "Está rolando, hein", escreveu a mamãe coruja, orgulhosa. A atriz também mostrou para os seguidores a vista do quarto do hotel em que estão hospedados. "Vista de filme! Que coisa linda", disse ela, encantada.

Leia também: De biquíni, Giovanna Ewbank posa em meio às paisagens: 'Estou entregue'