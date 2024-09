Flay se muda para Londres, na Inglaterra, e anda de limusine

A ex-BBB Flay decidiu se mudar para Londres, na Inglaterra, para fazer um intercâmbio e esbanjou luxo ao ir para a escola de limusine

Em suas redes sociais, Flay sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus seguidores. Agora, a ex-BBB se prepara para dar um novo passo.

A cantora se mudou para Londres, na Inglaterra, para fazer intercâmbio e estudar inglês. Em seu Instagram Stories, a famosa mostrou que foi de limusine para a escola. "Muito patroa aqui. Na terra da rainha. Muito chique. Primeiro dia muito inesquecível de aula", disse ela.

Em seguida, ela compartilhou suas primeiras impressões. "Sabe o que é f***? Na minha classe só tem colombiano e eles ficam querendo falar espanhol o tempo todo. Estou tendo que praticar duas línguas ao mesmo tempo".

Flay também contou que conseguiu visitar alguns lugares famosos e que teve problemas na hora de comprar um vinho, pois o atendente pensou que ela fosse menor de idade. "É o dia inteiro na escola. Hoje a gente deu uma passadinha em ponto turístico para gravar, mas foi correria. Ele ficou me encarando e disse: 'Você não é menor de idade, né?'. E eu: 'Pareço, não?'. 'Você aparenta ter 22 anos'. Ficou com carão e eu vim bem feliz para casa", disse ela, que tem 29 anos.

Abuso

Flay resolveu falar de um assunto delicado e revelou que foi vítima de abuso sexual quando tinha apenas 12 anos. A cantora disse que evitou tocar nesse assunto por anos, inclusive quando estava dentro da casa do Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo.

"Quando eu tinha 12 anos, eu fui abusada, isso é algo que eu escondi a minha vida inteira. Quando eu consegui falar, falei em forma de música, que soltei no ano passado. E só assim consegui falar sobre, até no BBB, quando tinha esses assuntos, eu sempre fugia. Isso foi a coisa mais difícil que eu tive que perdoar na minha vida", contou a artista durante participação no podcast Gringa Cast.

Em seguida, Flay afirmou que conseguiu perdoar o acontecido. "Agora, recentemente, eu falei: 'Como vou perdoar uma pessoa que me machucou, que abusou uma menina? Como vou conseguir ter esse nível de maturidade, de nobreza no coração para perdoar uma situação dessa?'. Eu aprendi que a gente não perdoa o outro pelo mérito dele, perdoamos pela graça de Deus em nossa vida e para nos libertamos mesmo", disse.

A música a que Flay se refere é Eu Era Só Uma Menina. "Horas que eu passei chorando. Anos que tirou de mim. Tão ingênua em tuas mãos. Cicatriz que deixou em mim. Me tocou quando eu disse não e me culpou no fim. Não tinha forças. Não acredito no amor. Confiei tudo. Me machucou", diz um trecho da canção.