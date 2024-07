Flay relembra abuso sofrido na infância: 'Escondi minha vida inteira'

Flay relembrou um abuso que sofreu na infância e contou que escondeu o triste episódio por muitos anos até ter coragem de falar

Flay resolveu falar de um assunto delicado e revelou que foi vítima de abuso sexual quando tinha apenas 12 anos. A cantora disse que evitou tocar nesse assunto por anos, inclusive quando estava dentro da casa do Big Brother Brasil, reality show da Rede Globo.

"Quando eu tinha 12 anos, eu fui abusada, isso é algo que eu escondi a minha vida inteira. Quando eu consegui falar, falei em forma de música, que soltei no ano passado. E só assim consegui falar sobre, até no BBB, quando tinha esses assuntos, eu sempre fugia. Isso foi a coisa mais difícil que eu tive que perdoar na minha vida", contou a artista durante participação no podcast Gringa Cast.

Em seguida, Flay afirmou que conseguiu perdoar o acontecido. "Agora, recentemente, eu falei: 'Como vou perdoar uma pessoa que me machucou, que abusou uma menina? Como vou conseguir ter esse nível de maturidade, de nobreza no coração para perdoar uma situação dessa?'. Eu aprendi que a gente não perdoa o outro pelo mérito dele, perdoamos pela graça de Deus em nossa vida e para nos libertamos mesmo", disse.

A música a que Flay se refere é Eu Era Só Uma Menina. "Horas que eu passei chorando. Anos que tirou de mim. Tão ingênua em tuas mãos. Cicatriz que deixou em mim. Me tocou quando eu disse não e me culpou no fim. Não tinha forças. Não acredito no amor. Confiei tudo. Me machucou", diz um trecho da canção.

Polêmica

Flay decidiu fazer uma live em sua conta no Instagram e revelou que está sendo ameaçada pelo ex-marido. A ex-BBB começou o relato dizendo que não gosta de expor determinadas situações, mas que às vezes é preciso.

"Tenho pavor de expor situações da minha vida na internet. Chega um momento que a gente tem que enfrentar o problema, sabe? Chegou esse momento para mim. A situação é a seguinte: eu crio meu filho sozinha, vocês sabem. Quando ele tinha um ano, eu decidi me separar do pai dele porque não queria que meu filho presenciasse o que eu vivia dentro de casa", começou ela.

Em seguida, a famosa contou que o ex nunca a ajudou com os custos do filho. "Seis anos depois de criar meu filho, que nunca precisou de nada, graças à Deus e à mãe dele, vim aqui porque acabo de ser ameaçada. Se tratando da pessoa que eu conheço, deixo salvo que, se acontecer alguma coisa contra a minha vida, se algo acontecer comigo, para que fique muito claro o que pode ter sido, tá? Conheço os impulsos, conheço uma pessoa completamente soberba, impulsiva, sem controle. Acabo de ligar para a mãe dele para falar isso. Não nasceu nessa terra um homem que vai me ameaçar, e eu vou me calar e ficar com medo. Eu não tenho medo nenhum, e estou deixando isso claro. Se acontecer algo contra a minha vida, foi protegendo os direitos do meu filho".