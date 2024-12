Filha de Silvia Abravanel visita o pai na Europa: 'Foi maravilhoso'

Após passar dias com a família do pai na Europa, filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, volta ao Brasil e posta fotos de viagem

A filha de Silvia Abravanel, Amanda Abravanel, de 19 anos, encontrou o pai, o executivo Felipe Coimbra, na Europa. Nesta sexta-feira, 27, após curtir os dias com a família dele na Alemanha, a jovem voltou ao Brasil e compartilhou os cliques de sua viagem especial.

A neta de Silvio Santos então agradeceu os momentos com eles e contou que se divertiu muito, criando várias memórias gostosas. Além disso, ela falou sobre sentir saudade deles, mas que aproveitará o calor do Brasil por eles.

"Não existem palavras para descrever o quanto foi maravilhoso todos os momentos dessa viagem, junto com vocês! Teve muitas aventuras, comidas gostosas, milhares de filmes, bons vinhos e principalmente as melhores companhias! Pai, titina e Jani, eu só tenho a agradecer por tudo que vocês fizeram por mim nessa viagem e sempre, agora a saudade aperta mas sei que já já estaremos juntos de novo! Aproveitem o friozinho daí que eu aproveito o solzão do Brasil, mas meu coração sempre estará com vocês! Amo vocês demais até uma próxima Europa", contou a jovem.

Veja as fotos da viagem da filha de Silvia Abravanel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A.A.C (@amanda.abravanel)

É bom lembrar que Amanda Abravanel é a filha caçula de Silvia Abravanel. A apresentadora também é mãe de Luana,de 25 anos, do casamento vivido com o empresário Murilo Abbas. A primogênita é portadora da síndrome de galoctsemia.

Filha de Silvia Abravanel mostra 'sinal' que recebeu de Silvio Santos

A neta de Silvio Santos, a jovem Amanda Abravanel, compartilhou recentemete um momento de fé que protaganizou ao tomar café da manhã. A caçula de Silvia Abravanel então contou o que aconteceu ao sentir que o avô falecido estaria sempre presente com ela.

Ao pegar uma caixinha de achocolatado para tomar, a adolescente, que se formou no colégio que o apresentador tanto gostava, viu a data de aniversário do dono do baú gravada no item. Amanda Abravanel na hora sentiu-se abraçada por ele. Saiba mais aqui.

Leia também:Filha de Silvia Abravanel se emociona ao ver Luan Santana: 'Sonho'