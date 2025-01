Famosas brasileiras escolhem Aspen como destino das férias de início de ano

Luciana Gimenez e Fabiana Justus fogem do verão brasileiro e buscam refúgio no inverno de Aspen, Colorado, para as férias de janeiro

A apresentadora Luciana Gimenez e a influenciadora digital Fabiana Justus tiveram a mesma ideia para as férias de janeiro de 2025: ir para a neve! As duas estão em Aspen, no Colorado, Estados Unidos, para curtirem o clima de inverno enquanto é verão no Brasil.

As duas se divertem na região com direito a esportes radicais e momentos tranquilos. Saiba mais sobre a viagem de cada uma delas:

Luciana Gimenez celebra a superação ao voltar para a neve

A apresentadora Luciana Gimenez voltou a esquiar após sofrer um grave acidente na neve em janeiro de 2023. Na época, ela teve uma queda enquanto esquiava e precisou passar por cirurgia e uma longa recuperação. Porém, ela deixou o medo tomar conta e voltou a esquiar com graciosidade.

Durante a temporada em Aspen, ela colocou os esquis novamente e adorou a experiência de voltar a praticar o esporte que tanto gosta na neve. Inclusive, ela compartilhou uma reflexão sobre sua superação.

"Nem sei como explicar os sentimentos que estou tendo agora. Nunca imaginei que pudesse sentir tanto medo de algo, e também nunca pensei que pudesse querer tanto voltar a fazer uma coisa. Hoje, para mim, foi uma grande vitória. O medo era palpável: minha boca tremia, meus braços estavam tensos, minha perna parecia gritar. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei: “Luciana, você vai conseguir”. Voltar a esquiar foi um marco na minha vida. Um dia de cada vez, mas hoje me sinto vitoriosa. Meu acidente me trouxe muitos aprendizados, inclusive a certeza de que, se quisermos de verdade, podemos continuar. E eu queria muito! Por vários motivos: amo esquiar. É um esporte que me faz sentir livre. Meus filhos amam esquiar, é algo que fazemos juntos, em família. Esse esporte nos traz muitas emoções, risadas e memórias boas", disse ela.

E completou: "Vim sem grandes pretensões. Gradualmente, fui me convencendo. Coloquei a bota, tirei um dia para me acalmar, me acostumei com a ideia… e hoje resolvi tentar. Todo mundo que já passou por um trauma ou uma situação muito difícil sabe que, quando enfrentamos, descobrimos uma força que nem sabíamos ter. Dedico esse dia a todos: meus amigos, meus médicos, meus fãs! Vocês que torceram por mim, e para todas as pessoas que acreditam que é possível vencer nossos medos. Porque a vida sempre continua! Sou imensamente grata por tudo que passei e, principalmente, por conseguir recuperar-me. Amanhã será um novo dia, mas hoje eu venci!".

Fabiana Justus curte primeira viagem longa em família após vencer o câncer

Por sua vez, a influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha do empresário Roberto Justus, também teve um tom de conquista em sua viagem para Aspen. Isso porque, há um ano, ela foi diagnosticada com leucemia e enfrentou uma batalha para recuperar sua saúde. Agora, já em fase de remissão, a influencer celebra sua primeira viagem longa com a família para o exterior depois do turbilhão de emoções que viveram em 2024.

Fabiana embarcou para Aspen com o marido, Bruno D'Ancona, e os três filhos, Chiara, Sienna e Luigi. Inclusive esta foi a primeira vez do caçula na neve e ele adorou a experiência. "Muito grata e feliz de estar aqui com meus amores!!!", disse ela.

