Esposa de Amado Batista surge com look transparente em viagem de lua de mel

A Miss Mato Grosso Calita Franciele, de 23 anos, aproveita a lua de mel com o marido, o cantor Amado Batista, de 74 anos, em resort de luxo na Bahia

A Miss Mato Grosso Calita Franciele, de 23 anos, posou nesta quarta-feira, 19, usando um look transparente durante a viagem de lua de mel com o marido , o cantor Amado Batista, de 74 anos, na Bahia.

No vídeo publicado por Calita nos stories de seu perfil no Instagram, a modelo apareceu usando uma peça de tricot que deixou o biquíni à mostra. Nas imagens a famosa aparece fazendo pose usando o look. Mais cedo, a esposa de Amado Batista publicou uma nova foto com o amado. "Meu lovezinho", declarou.

Os dois se casaram há onze dias em Água Boa, no Mato Grosso. Confira, abaixo, as novas fotos de Calita em seu perfil no Instagram:

Amado Batista e Calita Franciele estão curtindo a lua de mel em um resort luxuoso na Bahia após a cerimônia de casamento, que aconteceu no último sábado, 15. A modelo publicou alguns registro do local, que possui diárias que variam de R$ 900 a R$ 1,8 mil, em seu perfil no Instagram.

O casal, que possui uma diferença de mais de 50 anos, assumiu o relacionamento publicamente no fim de 2024.

Amado Batista surpreende com declaração de amor para Calita

Nesta terça-feira, 18, Amado Batista usou as redes sociais para compartilhar momentos da cerimônia de casamento com Calita e se declarou para a esposa.

"Minha querida Calita Franciele. Desde o momento em que você entrou na minha vida, tudo ganhou um novo sentido. Você é o meu sonho realizado, minha paz, minha felicidade. Hoje, ao lado de você, sinto que encontrei mais do que uma esposa: encontrei minha alma gêmea, minha companheira para toda a vida", iniciou. Confira!

