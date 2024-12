Em lua de mel na Itália, Marcelo Cosme e o marido presenteiam Papa Francisco

Âncora da GloboNews, Marcelo Cosme e o marido entregaram presentes especiais durante encontro com o Papa Francisco no Vaticano

Âncora da GloboNews, o jornalista Marcelo Cosme está aproveitando a lua de mel ao lado do marido, Frankel Brandão, na Itália, e tem compartilhado com os seguidores registros especiais da viagem. O casal subiu ao altar no dia 29 de novembro, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, Marcelo mostrou registros de visitas do casal em pontos turísticos da capital italiana, como o Coliseu. O comunicador ainda revelou que, durante ida ao Vaticano, os dois se encontraram com o Papa Francisco e tiveram a oportunidade de entregar um presente especial ao religioso.

Enquanto Marcelo Cosme levou uma erva mate, Frankel, que é natural de Minas Gerais, entregou uma bebida típica local. O jornalista ainda dividiu as fotos do momento em que o casal presenteou o Papa, que ficou visivelmente feliz com as lembranças.

"'Quem vai a Roma, tem que ver o Papa’. Recebemos uma benção do Papa Francisco. Como um bom gaúcho, levei uma erva mate, vejam a carinha de espanto do Papa ao perceber o pacote. Como um bom mineiro, Frankel levou uma cachaça mineira. O Papa adorou, pegou a garrafa e abraçou junto ao peito", escreveu o âncora da GloboNews na legenda.

Vale lembrar que Marcelo e Frankel estão juntos há cinco anos. Pouco antes da cerimônia civil, o médico falou sobre o amor deles. "E de repente, 5 anos juntos! Em poucas fotos, vários momentos… Amor, amar, amigos, amantes, amém, axé! ‘Os elementos que simbolizam a celebração de 5 anos são a madeira e o ferro. A relação faz referência a força e a resistência dos dois materiais'", escreveu.

Confira as fotos de Marcelo Cosme e o marido na Itália:

Marcelo Cosme já foi vítima de preconceito

