Eliana mostra viagem de férias com o marido e os filhos

Antes de estrear na Globo, Eliana mostra momentos de viagem internacional com o esposo e os herdeiros; veja os registros

A apresentadora Eliana está viajando com a família antes de fazer sua grande estreia na Globo. Aproveitando que os filhos, Arthur, de 12 anos, e Manuela, de 6, estão de férias da escola, a loira foi com eles e com o esposo, o diretor de TV Adriano Ricco, para Londres, na Inglaterra.

Em sua rede social, a artista vem compartilhando alguns momentos especiais que estão tendo juntos e encantou ao abrir a intimidade, exibindo seus amados curtindo os pontos turísticos do local cheio de história.

"O amor explica tanta coisa…", escreveu ela na legenda do vídeo com vários registros de como foi o domingo deles fora do Brasil. Nos comentários, os internautas admiraram o quarteto. "Lindos", elogiaram.

Nos últimos dias, a ex-funcionária do SBT compartilhou mais cliques da viagem que estão fazendo. É bom lembrar que o filho mais velho da loira é fruto do relacionamento vivido com João Marcelo Bôscoli, de 2008 a 2014. A caçula é do casamento atual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Eliana reaparece no SBT após ir para a Globo

A apresentadora Eliana voltou a aparecer no domingo do SBT. Neste domingo, 21, ela reapareceu na telinha da emissora de Silvio Santos durante o programa Domingo Legal, comandado por Celso Portiolli, para uma homenagem especial. Ela gravou um vídeo com um depoimento para o humorista Tiago Barnabé, que interpreta a Narcisa na TV.

Tiago fez aniversário e ganhou homenagens no palco do Domingo Legal. Com isso, Eliana apareceu na telinha para falar do amigo. "Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa e acima de tudo para o Tiago Barnabé. Um profissional exemplar, um artista, um amigo. Essa homenagem e esse carinho é mais do que merecido. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso e pelo Domingo Legal. Você vai brilhar aonde você quiser. Um beijo meu amigo, fica com deus, feliz aniversário, muita saúde”, disse ela. Veja o momento aqui.