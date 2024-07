Prestes a estrear na Globo, Eliana compartilha fotos de viagem em família

Prestes a estrear como apresentadora na Globo, Eliana compartilhou que está aproveitando Londres, Inglaterra, com a família

A apresentadora Eliana está contando os dias para sua estreia na Globo, marcada para o dia 28 de novembro. Enquanto aguarda o grande dia, ela está aproveitando Londres, Inglaterra, com a família. Nesta terça-feira, 16, ela usou seu Instagram para compartilhar alguns cliques dos locais que visitou.

“Hoje fomos visitar o Museu de História Natural de Londres. É impressionante o acervo, mas o que mais chamou atenção das crianças, foram os esqueletos dos dinossauros e da gigantesca Baleia Azul. Sem contar com a beleza da arquitetura do lugar, que eu tentei registrar pra vocês. Uma curiosidade bem bacana: os museus mais icônicos, por aqui, são gratuitos”, escreveu ela na legenda da publicação.

Nos stories do Instagram, ela também compartilhou alguns momentos da viagem. A contratada da Globo visitou a Abadia de Westminster, famosa igreja anglicana onde os monarcas britânicos são coroados desde 1066.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

Em outra publicação, ela aparece ao lado do marido, Adriano Ricco, enquanto passeia pelas ruas da cidade. E também mostrou os filhos Arthur, de 12 anos, e Manuela, de 6. Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eliana Michaelichen (@eliana)

O que Eliana vai apresentar na Globo?

A chegada de Eliana à Globo foi anunciada no dia 27 de junho. Ela estreia no sofá do Saia Justa, do GNT, no dia 7 de agosto. Ela se junta a Tati Machado e Rita Batista, também estreantes na atração, e Bela Gil, que continua na nova temporada.

Em 28 de novembro, Eliana comanda o Vem Que Tem, um programa sobre a Black Friday na Globo. Já à frente do The Masked Singer Brasil, ela comanda um especial de fim de ano em 2024 e, em 2025, a quinta temporada do reality musical.

"Eu vou fazer dois projetos completamente diferentes. Primeiro é o Saia Justa, que é esse formato que tem 20 anos, que fala tanto com a mulher. E depois a diversão, a alegria de um programa família, que o The Masked Singer, que é um projeto também que eu amo de paixão", disse ela em recente entrevista ao Fantástico.

"Tem o carinho dos meus filhos que amam esse formato. Então pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo Brasil, que é a Ivete é muito legal. É astral, já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA", finalizou.