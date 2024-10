Deborah Secco dá um show de beleza ao curtir dia de folga em praia na Bahia

Curtindo um dia de folga, Deborah Secco se exibe na praia e dá um show de beleza ao ser filmada por amigos durante viagem na Bahia

Na tarde desta terça-feira, 22, Deborah Seccorevelou que aproveitou seu dia de folga para relaxar em uma praia na Bahia. Em suas redes sociais, a atriz, empresária e agora apresentadora compartilhou registros de seu momento de descanso e deu um verdadeiro show de beleza, com filmagens feitas por um amigo que não poupou elogios à beldade.

No registro, que foi inicialmente compartilhado pelo stylist Erick Maia, que a acompanhou na praia, Deborah aparece se preparando para entrar no mar. Vestindo um conjunto de praia laranja bastante chamativo, a atriz tira a calça e fica apenas de biquíni, caminhando em direção às ondas e até dando uma voltinha para os seguidores.

Enquanto filmava Deborah, Erick rasgou elogios: "Como que eu não gravo uma gostosa dessa? Gente, olha essa mulher! Misericórdia! A cura gay", ele declarou em tom de brincadeira, enquanto a artista desfilava. Depois do banho de mar, a famosa também revelou que aproveitou para dar um pulinho em uma cachoeira, mas não dividiu registros.

Vale lembrar que recentemente, Deborah refletiu sobre a pressão para ter o corpo perfeito: “Sou uma mulher de 44 anos. E tenho muito orgulho do meu corpo como ele está. Não tenho mais um corpo super malhado, não tenho mais uma perna definida e torneada. E tudo bem também. A vida é assim. A gente não precisa ser perfeito”, disse à Quem.

“Todo mundo vai ter defeitos e já entendi que sou muito mais do que isso. Talvez por isso eu tenha deixado de treinar. Porque já não quero mais ser perfeita. Já abri mão de ser perfeita”, Deborah contou que evita dietas restritivas e aceita seu corpo do jeito que é: “Para mim seria impossível porque realmente amo comer. Imagino que deva dar uma certa raiva mesmo”, contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco comanda novo reality de relacionamentos:

Recentemente, Deborah Secco colocou um ponto final no contrato com a Globo. Apesar de encerrar o vínculo empregatício, a atriz está de volta à emissora para protagonizar um novo projeto. Desta vez, ela vai assumir o papel de apresentadora e comandará um reality show de relacionamento no serviço de streaming do canal, o Globoplay.

Conforme adiantado por Deborah, ela encerrou o contrato, mas estava prestes a anunciar uma novidade com a antiga emissora. Agora, foi confirmado que a atriz estará no comando de um programa que deve explorar as diferentes formas de amar e se relacionar em formatos parecidos com os realities ‘Minha mãe com seu pai’, de Sabrina Sato, e ‘Túnel do Amor’, de Ana Clara.

Leia também: Deborah Secco revela que decisão de encerrar contrato partiu da Globo