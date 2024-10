Deborah Secco comanda reality de relacionamentos após fim do contrato com a Globo

Após encerrar contrato com a Globo, Deborah Secco retorna à emissora para comandar reality show de relacionamentos; saiba mais!

Recentemente, Deborah Secco colocou um ponto final no contrato com a Globo. Apesar de encerrar o vínculo empregatício, a atriz está de volta à emissora para protagonizar um novo projeto. Desta vez, ela vai assumir o papel de apresentadora e comandará um reality show de relacionamento no serviço de streaming do canal, o Globoplay.

Conforme adiantado por Deborah, ela encerrou o contrato, mas estava prestes a anunciar uma novidade com a antiga emissora. Agora, foi confirmado que a atriz estará no comando de um programa que deve explorar as diferentes formas de amar e se relacionar em formatos parecidos com os realities ‘Minha mãe com seu pai’, de Sabrina Sato, e ‘Túnel do Amor’, de Ana Clara.

Em nota, a Globo confirmou que as gravações da atração começam em breve e que o público poderá acompanhar o reality show em 2025. Vale lembrar que Deborah não é mais contratada como membro do elenco fixo desde julho deste ano, quando decidiu não renovar seu vínculo de exclusividade. Agora, a artista fará contratos por obra, como o reality show.

Durante sua participação no Rock in Rio, Deborah conversou com a imprensa e abriu o coração ao ser questionada sobre a mudança em sua carreira. Sincera, ela afirmou que a decisão de não renovar o contrato partiu da Globo: "Tenho eterna gratidão pela Globo por tudo que fizeram por mim, essa decisão jamais partiria de mim”, afirmou.

Apesar do desejo de seguir com o vínculo empregatício, Secco afirmou que compreende os motivos por trás da decisão da emissora e, inclusive, se preparou para a nova jornada: “Sou grata mesmo por tudo que construí ali. Mas entendo que é uma necessidade de mudança. Fui me preparando para isso. Hoje a gente tem outras vertentes e possibilidades”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco arrasa com look em estreia do Globoplay:

Deborah Secco chamou a atenção com o look escolhido para o lançamento da nova temporada de Rensga Hits, do Globoplay. Nesta quinta-feira, 26, aconteceu o evento no Rio de Janeiro e a famosa ousou ao eleger o vestido para a ocasião. Nada discreta, a musa roubou a cena ao aparecer com uma roupa com recorte na barriga.

Exibindo todo seu abdômen sarado no vestido com a abertura na região, Deborah Secco esbanjou beleza com atitude. Para dar um toque de luxo na produção, a famosa ainda colocou brincos dourados e uma bolsinha de corrente, de uma grife de luxo. "Pronta pra estreia de Rensga Hits", disse a artista em sua rede social ao gravar o look.