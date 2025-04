Fabiana Justus comenta mudança de hábitos em meio a tratamento de saúde: 'Minimizar'

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou nesta terça-feira, 15, detalhes sobre sua mudança de hábitos em meio a um novo tratamento de saúde

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus compartilhou nesta terça-feira, 15, detalhes sobre as mudanças em sua dieta e na rotina de exercícios, em meio a um novo tratamento de saúde. Ela está tomando doses altas de corticoide após os médicos identificarem que sua nova medula óssea está atacando algumas partes do próprio corpo.

"Confesso que estava com muito medo quando comecei o tratamento, porque eu vi muitos vídeos e relatos na internet de pessoas que têm que tomar corticoides em doses altas para determinadas condições de saúde e eu pesquisei muito o que diminuiria os efeitos do corticoide em prazo médio. Meu corpo está respondendo muito bem, e está sendo ótimo para mim. Tem que tomar", iniciou.

Em seguida, ela falou sobre sua alimentação. " Senti que a dieta que estou fazendo, cetogênica, focada 100% em proteína e gordura boa, não como açúcar, não como carboidrato, estou muito focada, queria minimizar os efeitos. Não é só pela estética, é por saúde mesmo" , continuou ela.

"Eu ainda não senti o inchaço no rosto que as pessoas ficam, mas acho que tem a ver com alimentação e exercício. Já estava fazendo, só continuei meu plano, intensifiquei, aumentei para cinco vezes na semana a musculação. E faço cardio para dar aquela suada e eliminar mais líquido, consequentemente inchar menos" , explicou.

Por fim, contou que já começou a reduzir as doses do medicamento. "Depois de quatro semanas na dose mais alta, comecei ontem o desmame, mas é muito lento mesmo. Tô sentindo agora, depois de quatro semanas, a meia marcando no pé, inchaço leve, porque cuidei muito dessa alimentação e exercício. Conjunto de coisas que fiz e deram certo", finalizou.

Por que Fabiana Justus iniciou um novo tratamento?

Em um vídeo publicado recentemente, Fabiana Justus explicou sobre o motivo para começar a tomar corticoide, que é um medicamento antiinflamatório. "O que está acontecendo, basicamente, é um sinal bom, porque quer dizer que minha medula pegou muito bem. Mas, quando você faz um transplante de medula, um dos riscos que tem pós-transplante é o GVHD, inclusive eu não tomo sol para não dar o GVHD de pele”, disse ela.

E completou: "Mas o que é o GVHD? Graft Versus Host Disease, é a medula contra o meu corpo, porque ela entra em um corpo que ela não conhece, por mais compatibilidade que tenha - no meu caso, o meu doador é 100% compatível comigo. Mas existe esse risco do GVHD porque entra em um corpo diferente, queria ou não. Então a medula começa a atacar algumas partes do corpo como um jeito de defesa mesmo".

