Chay Suede curte o dia na praia com a família: 'Meus amores'

O ator Chay Suede encantou os seguidores ao compartilhar algumas fotos na praia com a esposa, Laura Neiva, e a filha, Maria

Chay Suede encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao surgir curtindo o dia ensolarado em uma praia ao lado de sua família.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, o ator aparece trocando beijos apaixonados com a esposa, a atriz Laura Neiva, após um mergulho no mar. Além disso, ele também surgiu acompanhado da filha mais velha, Maria, de quatro anos.

"Isso foi hoje. Praia com os meus amores", se derreteu o artista, que está no ar na novela 'Mania de Você', interpretando o personagem Mavi.

O post recebeu diversos elogios. "Lindos", disse o ator Romulo Estrela. "Lindos demais", comentou a cantora Ivete Sangalo. "Que família linda!! Quanto amor numa foto só, da pra sentir daqui", falou uma seguidora. "Que Deus abençoe!", escreveu outra. "Família linda", afirmou uma fã.

Além de Maria, Chay e Laura também são pais de Ana, que completou dois meses em janeiro, e de José, que completou três anos em novembro. Na ocasião, a atriz escreveu uma bela homenagem para o herdeiro em suas redes sociais. "Meu amor, você me emociona com seu jeitinho tão carinhoso. Eu amo ser sua mãe, que orgulho eu tenho de você, meu bebê, que hoje completa 3 anos! Viver com você é meu melhor presente. Viva o Zezé! Te amo, mamãe", disse ela.

Confira:

Chay Suede encanta ao postar vídeo de momento especial com a filha

Em suas redes sociais, Chay Suede sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Recentemente, o ator encantou os internautas ao postar em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece com a filha Maria, de quatro anos. Os dois curtiram um momento de muita diversão em baixo da água e a pequena ainda exibiu as suas habilidades de mergulho. "Isso foi ontem", escreveu o papai coruja na legenda. Veja a publicação!

