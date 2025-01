Carolina Dieckmann abre álbum de fotos de férias na Suíça

Carolina Dieckmann usou as suas redes sociais para compartilhar fotos de momentos especiais durante uma viagem para a Suíça

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem para a Suíça com a família. Nesta terça-feira, 7, a famosa publicou em sua conta no Instagram diversas fotos de momentos especiais.

Carolina surgiu em diversas imagens ao lado da família e também sozinha curtindo o clima gelado do lugar. A famosa também aproveitou o momento para esquiar.

"Dumpzin", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "De boa no gelo", escreveu uma internauta. "Cada dia mais linda, não é não? Tipo 15 anos nessa cara de boneca", comentou outra. "Que momento lindo", se encantou uma terceira.

Autoestima

Recentemente, a atriz publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece fazendo pose com um biquíni com estampa de oncinha.

Na legenda, a famosa mostrou que não liga para as críticas que recebe sobre o seu corpo. "Última foto de biquíni do ano porque vou para o frio. Mas não poderia deixar de comemorar, mesmo tendo sido tão atacada, que troquei gordura por músculos e que estou muito feliz com o meu corpo. Aliás, como nunca. Seja você como você quiser e bora para o Natal. Que comecem as ceias e tais", escreveu ela.

Carolina Dieckmann se prepara para interpretar Leila no remake da novela Vale Tudo, que estreia em 2025 na Rede Globo.

