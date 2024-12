Carolina Dieckmann arrasa em foto de biquíni: 'Muito feliz com o meu corpo'

Carolina Dieckmann arrasou ao posar com um biquíni de oncinha nas redes sociais e mostrou que não liga para as críticas que recebe

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 23, a atriz publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece fazendo pose com um biquíni com estampa de oncinha.

Na legenda, a famosa mostrou que não liga para as críticas que recebe sobre o seu corpo. "Última foto de biquíni do ano porque vou para o frio. Mas não poderia deixar de comemorar, mesmo tendo sido tão atacada, que troquei gordura por músculos e que estou muito feliz com o meu corpo. Aliás, como nunca. Seja você como você quiser e bora para o Natal. Que comecem as ceias e tais", escreveu ela.

Carolina Dieckmann se prepara para interpretar Leila no remake da novela Vale Tudo, que estreia em 2025 na Rede Globo.

Visita especial

A atriz Carolina Dieckmann recebeu uma visita inesperada da família recentemente. O encontro especial aconteceu no Rio de Janeiro enquanto a artista roda o remake de Vale Tudo, da Globo. A famosa de 46 anos passou um tempo de qualidade com o filho caçula, José, de 17 anos, e o marido, o diretor Tiago Worcman.

A artista publicou fotos raras de sua família em seu perfil no Instagram, dando um beijão no marido e abraçando o herdeiro. "As visitas que mudam tudo, que fazem meu coração parar o mundo. Guardam e causam sentido... Profundo", escreveu na legenda.

Apesar de ser casada com o empresário há 17 anos, a estrela compartilha poucos cliques ao lado dele e do filho mais novo. Além de José, a loira é mãe de Davi Frota, de 25 anos, fruto de seu relacionamento antigo com Marcos Frota, com quem foi casada por cerca de sete anos.

