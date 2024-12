Carolina Dieckmann posa com o marido, os filhos e o irmão durante viagem

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar fotos de sua viagem em família para Lisboa, Portugal

Carolina Dieckmann chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 27, ao compartilhar fotos de sua viagem. A atriz decidiu passar o fim de ano em Lisboa, Portugal, ao lado de sua família e mostrou passeios que eles fizeram juntos.

Nos cliques postados no feed do Instagram, Carol aparece sorridente com o marido, Tiago Worcman, do filho deles, José, de 17 anos, do primogênito, Davi, de 25 anos, fruto de seu casamento com o ator Marcos Frota, e do irmão, Edgar.

Ao mostrar a família e imagens pelos lugares que eles passearam juntos, a famosa se declarou. "Minha lisbolha de amor", escreveu ela na legenda da publicação. Os internautas encheram o post de comentários. "Aproveitem muito", disse uma seguidora. "Que incrível", escreveu outra. "Tão lindos", falou uma fã.

Confira:

Carolina Dieckmann arrasa em foto de biquíni

Em suas redes sociais, Carolina Dieckmann sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de oito milhões de seguidores. Nesta última segunda-feira, 23, a atriz publicou em sua conta no Instagram uma foto em que aparece fazendo pose com um biquíni com estampa de oncinha e mostrou que não liga para as críticas que recebe sobre o seu corpo.

"Última foto de biquíni do ano porque vou para o frio. Mas não poderia deixar de comemorar, mesmo tendo sido tão atacada, que troquei gordura por músculos e que estou muito feliz com o meu corpo. Aliás, como nunca. Seja você como você quiser e bora para o Natal. Que comecem as ceias e tais", escreveu ela. Veja a publicação!

