Carol Barcellos surge em clima de romance com Marcelo Courrege em viagem

Os jornalistas Carol Barcellos e Marcelo Courrege dividiram uma foto rara e romântica; casal vive longe dos holofotes após polêmica

Discreto, o jornalista Marcelo Courrege usou as redes sociais no domingo, 27, para compartilhar uma nova foto ao lado da namorada, a também jornalista Carol Barcellos. Após passarem pelo Vietnã, os dois viajaram para o Camboja.

Por meio de seus stories no Instagram, Marcelo publicou cliques especiais da passagem do casal pelo local. Em uma das imagens, o casal aparece juntinho em clima de romance sentados na grama de uma praça. "Dia adorável", escreveu ele na legenda.

Na sequência de registros, o comunicador da TV Globo também mostrou diversos pontos turísticos visitados por eles. Carol Barcellos, por sua vez, dividiu fotos de um chalé onde se hospedou com o companheiro.

Vale lembrar que o casal se envolveu em uma polêmica no início de 2024, quando assumiram o romance. Discretos, eles optaram por viver a relação longe dos holofotes e fazem raras aparições juntos.

Carol Barcellos e Marcelo Courrege - Foto: Reprodução / Instagram

O romance de Carol Barcellos e Marcelo Courrege

Para quem não se lembra, Carol Barcellos e Marcelo Courrege passaram a manter total discrição sobre o relacionamento desde que assumiram o romance e se tornaram um dos assuntos mais falados das redes sociais. Isso porque o repórter era casado com Renata Heilborn e a jornalista foi madrinha de casamento deles, além de ser considerada amiga da noiva.

Porém, eles se separaram e, quando ele assumiu a nova relação, a ex-mulher contou que ele a teria traído com a jornalista: "Meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento", Renata afirmou em uma carta aberta em suas redes sociais.

Por outro lado, Carol Barcellos negou a declaração da antiga amiga, Renata: "A história não é essa. Muitas mentiras, triste", a jornalista afirmou em uma breve declaração ao Portal Leo Dias. Desde então, ela e Marcelo Courrege preferem evitar a exposição e viver o relacionamento longe dos holofotes e não voltaram a se manifestar sobre o assunto.

