Carol Barcellos e Marcelo Courrege dividem cliques raros após polêmicas

Após início de namoro marcado por polêmicas, Carol Barcellos e Marcelo Courrege compartilham cliques raros durante viagem no Vietnã

No início de 2024, Carol Barcellos e Marcelo Courrege se envolveram em uma polêmica quando assumiram o romance. Desde então, o casal de jornalistas mantém discrição e raramente compartilham cliques juntos. No entanto, eles decidiram abrir uma rara exceção e dividiram alguns registros de uma viagem ao Vietnã.

Apesar de publicarem diversos cliques sozinhos durante a viagem, Carol e Marcello também compartilharam um raro registro a dois. Enquanto curtiam um passeio de caiaque nas águas da Baía de Hạ Long, os jornalistas compartilharam um clique discreto e mostraram que estão aproveitando a visita ao país asiático juntos.

Para quem não se lembra, Carol e Marcello passaram a manter total discrição sobre o relacionamento desde que assumiram o romance e se tornaram um dos assuntos mais falados das redes sociais. Isso porque o repórter era casado com Renata Heilborn e a jornalista foi madrinha de casamento deles, além de ser considerada amiga da noiva.

Porém, eles se separaram e, quando ele assumiu a nova relação, a ex-mulher contou que ele a teria traído com a jornalista: “Meu casamento não era aberto. Que isso fique muito claro. Segundo: descobri da pior forma possível que meu ex-marido tinha um caso com uma amiga minha - madrinha do meu casamento”, Renata afirmou em uma carta aberta em suas redes sociais.

Por outro lado, Carol Barcellos negou a declaração da antiga amiga, Renata: “A história não é essa Muitas mentiras, triste”, a jornalista afirmou em uma breve declaração ao Portal Leo Dias. Desde então, ela e Marcelo Courrege preferem evitar a exposição e viver o relacionamento longe dos holofotes e não voltaram a se manifestar sobre o assunto.

