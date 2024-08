Após viagem em Paris, Fátima Bernardes lamenta volta de namorado para o Brasil

Após temporada romântica em Paris, na França, Fátima Bernardes se declarou para Túlio Gadêlha, que voltou para o Brasil neste sábado, 10

Após viver momentos românticos em Paris, na França, Fátima Bernardes usou as redes sociais para abrir o coração. Isso porque ela precisou se despedir do namorado, Túlio Gadêlha, que voltou para o Brasil neste sábado, 10.

O casal estava na França para assistir às competições dos Jogos Olímpicos de 2024. Em seu perfil oficial no Instagram, a apresentadora compartilhou uma sequência de fotos da viagem. "Hoje ele voltou para o Brasil. Já trabalha na segunda. Obrigada, amor, por ter sido meu segunda câmera, assistente de direção e um super parceiro. Já, já, tô chegando", declarou Fátima na legenda da publicação.

Nos registros, a dupla surgiu passeando pelas ruas parisienses, além de vistar diversos pontos turísticos da cidade. E nos comentários, os internautas ficaram encantados com o casal. "Que relação linda vocês têm, muita cumplicidade e companheirismo! Esse é o amor verdadeiro!", comentou um seguidor. "Amei acompanhar a viagem de vocês, também já estou com saudades", confessou outro. "Fofos, lindos e queridos!!! Tão gostoso ver vocês dois juntos!!! Amoooo !!", declarou a jornalista Sandra Annenberg.

Fátima Bernardes desabafa sobre dificuldade com o namorado

A apresentadora Fátima Bernardes escreveu uma declaração para o namorado, o político Túlio Gadêlha, com um pouco de desabafo. No dia 11 de julho, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e relembrou alguns registros com o amado em momentos especiais.

Juntinhos, eles apareceram radiantes curtindo a companhia um do outro e foi então que a jornalista contou que, nos últimos tempos, eles estão se encontrando menos por conta do trabalho. Com um canal no YouTube e outros projetos, a comunicadora tem uma vida agitada e Túlio Gadêlha também, já que ele segue no meio da política como deputado.

"O #TBT de hoje é todo dele que logo me conquistou. Nosso ano tem sido com muito menos encontros do que gostaríamos. O trabalho nem sempre deixa a gente estar juntos. Mas o que é missão, não se discute", desabafou sobre a circunstância.

Mas, mostrou-se conformada: "O objetivo de sempre corrermos atrás do melhor pra nós e pros outros é mais um dos motivos pra compartilharmos a vida. E como diz a música de Geraldo Azevedo, “ o olho de Deus é mágico, espanta tudo que é trágico, mas só chora por amor”. Que tenhamos muito motivos pra sorrir, como nessas fotos".