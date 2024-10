Anitta abre álbum de fotos ao lado do namorado em meio à natureza

A cantora Anitta dividiu registros especiais de momentos vividos 'longe da internet' junto com amigos e o namorado, Vinicius Souza

A cantora Anitta usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 23, para compartilhar com os fãs novos registros de sua viagem ao lado do namorado, o jogador de futebol Vinicius Souza. Em seu perfil oficial no Instagram, a artista abriu um álbum de fotos de momentos para lá de especiais vividos longe da internet.

Nos cliques publicados, Anitta surge com o companheiro em meio à natureza enquanto aproveita um 'dia off'. Esbanjando alegria, o casal ainda aparece em clima romântico enquanto posa juntinho para a câmera.

Além de registrar momentos em uma trilha, a famosa também reuniu momentos onde se exibe cozinhando, dançando, se divertindo com amigos e dirigindo. "Offline", declarou ela na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à Anitta e brincaram com a personalidade 'calma' da cantora. "A Kiki zen tá renovada, vamos lançar um hit pro final de ano, miga?", escreveu uma seguidora. "Tão bom te ver feliz. Você é esforçada, merecedora de tudo que está vivendo", disse outra.

Vale lembrar que Anitta assumiu publicamente o namoro com Vinicius Souza em setembro deste ano, em Paris, na França. O novo casal foi flagrado de mãos dadas na saída de um desfile durante a Semana de Moda. Desde então, a artista tem feito publicações ao lado do amado em suas redes sociais.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL, apesar de terem assumido há pouco tempo, a união de Anitta e Vinicius começou há três meses e é algo sério.

Quem é o namorado de Anitta? Conheça Vinicius Souza

A cantora Anitta está apaixonada! No dia 25 de setembro deste ano, a famosa deixou o desfile da Balmain, em Paris, de mãos dadas com o jogador de futebol Vinicius Souza, agitando os fãs. Agora, conheça mais sobre o atleta que já atuou no Cruzeiro e atualmente joga no Sheffield United, da Inglaterra.

Natural de Padre Miguel, um bairro do Rio de Janeiro, o jogador iniciou sua trajetória no Flamengo em 2014, atuando pela equipe sub-15. Cinco anos mais tarde, em 2019, ele fez sua estreia no time profissional, participando dos minutos finais de um empate por 1-1 no Campeonato Carioca; confira mais detalhes!

