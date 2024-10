Ana Furtado celebra os 51 anos de idade com almoço em família

Comemorando a chegada dos 51 anos de idade, a apresentadora Ana Furtado reuniu a família em um almoço especial; veja as fotos

Nesta terça-feira, 22, Ana Furtado está completando 51 anos de idade! Para marcar a data especial, ela reuniu familiares para um alegre almoço comemorativo. Em seu perfil oficial no Instagram, Ana compartilhou alguns momentos dessa celebração.

Nas imagens publicadas, a apresentadora surgiu na companhia do marido, Boninho, e da filha, Isabella, além de amigos e familiares. Sorridente, Ana Furtado ainda fez fotos ao lado do bolo branco cheio de estrelas pratas e douradas. "51", escreveu ela na legenda da postagem.

E nos comentários, amigos e fãs aproveitaram para enviar felicitações à Ana. "Parabéns, Ana, que seja leve, doce e próspero", disse a atriz Juliana Silveira. "Parabéns", desejou Vera Viel. "Linda festa e família, que Deus abençoe sempre", escreveu uma seguidora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Ana Furtado faz carta aberta em aniversário de 51 anos

Dia de festa na casa de Ana Furtado! A atriz e apresentadora usou as redes sociais para compartilhar um vídeo bastante especial em celebração ao seu aniversário de 51 anos, completados nesta terça-feira, 22.

Em seu Instagram oficial, a famosa publicou um vídeo em espécie de carta aberta à Ana do passado. No registro, a esposa do diretor Boninho fala sobre a longa jornada de vida, os desafios e conquistas, além de destacar o quanto a Ana Furtado de 15 anos ficaria orgulhosa por saber que seus sonhos foram realizados.

"Para comemorar meus 51 anos, escrevi uma carta dedicada à Ana de 15. Uma menina tímida, cheia de sonhos e o desejo de conquistar o mundo… que bom poder te contar que a gente chegou lá! Obrigada também a cada um de vocês que fizeram parte da minha caminhada até aqui e me ajudaram a construir essa história. Tenho muito orgulho de poder olhar pra trás e ver que tudo tudo tudo valeu a pena!", escreveu a aniversariante na legenda.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores de Ana Furtado deixaram mensagens carinhosas em celebração à data comemorativa. "Que lindo! Parabéns Aninha pelo seu dia e pela sua jornada. Te desejo muita saúde e muito amor para continuar o caminho!", disse uma internauta. "Felicidades, minha querida maravilhosa", declarou outra.

Boninho também fez questão de escrever um recado especial à esposa. "Parabéns meu amor por essa linda jornada e um lindo futuro", derreteu-se o ex-diretor da TV Globo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Leia também: Ana Furtado celebra um ano de cura do câncer