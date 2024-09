Saiba quem é a filha de Boninho e Ana Furtado; jovem é discreta e talentosa

Aos 17 anos, filha de Boninho e Ana Furtado, Isabella Furtado, coleciona talentos, lembranças especiais e mostra pouco de sua vida na rede social

A filha de Boninho e Ana Furtado, Isabella Furtado de Oliveira, realizou seu sonho de conhecer a cantora Katy Perry no trabalho do pai na Globo, antes dele deixar a emissora carioca de vez. Mas, além de ser fã da cantora, o que a a jovem de 17 anos gosta de fazer?

Bem discreta com sua vida pessoal, diferente de muitos adolescentes, a herdeira do Big Boss e da apresentadora não posta muito em sua rede social. Contudo, pela poucas publicações é possível conhecer um pouco da única filha do casamento dos famosos.

Pelas fotos, Bella Furtado revela que curte viajar e que já conheceu lugares até sem os pais, apenas com amigos. Além disso, a jovem mostrou o seu amor pelos cavalos. Desde pequena, ela pratica hipismo, os papais inclusive já exibiram cliques dela montando no animal mesmo com pouca idade.

Além de curtir o esporte, a filha de Ana Furtado também gosta de fazer bolinhos e cozinhar, assim como pai. Da mãe, ela puxou o gosto pela moda e até usa alguns looks da ex-global. Bella Furtado já até marcou presença com a famosa em eventos de grife, usando peças de altíssimo valor.

Grande festa de 15 anos da filha de Boninho e Ana Furtado

Além de realizar o sonho da filha de conhecer Katy Perry, Boninho e Ana Furtado já fizeram uma grande festa para a herdeira. Em maio de 2022, o grande evento aconteceu com um show de Alok. Isso mesmo, o DJ foi a atração principal para a reunião de luxo com vários convidados e diversos famosos presentes.

Orgulho de Boninho e Ana Furtado

Apesar de mostrarem pouco de sua vida pessoal, Boninho e Ana Furtado fazem questão de homenagear e enaltecer Bella Furtado. Nos aniversários da filha, eles sempre fazem declarações para ela. Quando ela se formou na oitava série, o diretor de TV fez um vídeo para parabenizá-la pelo seu crescimento.

Em seu último aniversário, ao completar 17 anos, a jovem recebeu uma declaração do pai e logo chamou a atenção com a forte semelhança com ele. "Hoje esse linda menina está fazendo 17 anos! Parabéns minha filhota amada @abellafurtado a gente te ama muito! Aproveite essa nova fase da sua vida", escreveu para a adolescente.

