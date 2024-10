Xuxa é escolhida para participar de homenagem a Silvio Santos no Teleton

Contratada pela Globo, Xuxa é escolhida para cumprir missão especial durante homenagem a Silvio Santos no Teleton do SBT, diz colunista

Prevista para acontecer entre os dias 8 e 9 de novembro, o Teleton deve contar com a presença de muitas homenagens póstumas para Silvio Santos. Segundo o colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, Xuxa Meneghel deve marcar presença na maratona de arrecadação de fundos e contará com uma missão especial em tributo ao dono do SBT.

Mesmo sendo contratada pela Globo, Xuxa pode ser liberada pela emissora para marcar presença no evento, assim como já fizeram outras celebridades. Conhecida como a eterna ‘Rainha dos Baixinhos’, a apresentadora terá um papel fundamental depois de ser escolhida para encerrar a maratona, que vai homenagear o eterno dono do baú.

Claro que Xuxa não estará sozinha e encerrará a atração ao lado de uma das seis herdeiras da emissora, Patrícia Abravanel. De acordo com o colunista, outras celebridades também já teriam confirmado a presença no evento, como Maisa Silva e Eliana. Apesar de trabalharem na Globo, elas são madrinhas da maratona há anos e não abandonaram o posto.

Silvio Santos definiu futuro do Teleton:

Vale mencionar também que cerca de 11 anos antes de sua morte, Silvio Santos tomou uma decisão importante sobre o destino do Teleton. Ele escolheu dois nomes para comandar o projeto em sua ausência: o apresentador Celso Portiolli e a apresentadora Patrícia Abravanel. Agora, eles deverão dar continuidade ao legado dele e comandar a nova edição.

É importante destacar que Portiolli e Patrícia já estiveram à frente da maratona em anos anteriores, especialmente após o comunicador titular ter decidido se afastar das telinhas em 2022. Com a morte de Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos em 17 de agosto, em decorrência da broncopneumonia após infecção por influenza, eles se tornam titulares da ação.

Xuxa e Eliana se reencontram no GNT:

A apresentadora Eliana está a todo vapor com as gravações do programa Casa de Verão, do GNT. Nesta terça-feira, 22, ela recebeu a apresentadora Xuxa Meneghel para uma gravação em uma casa no litoral do Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a ex-SBT mostrou as fotos dos bastidores do dia que passou nos estúdios com a loira.

