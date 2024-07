Viviane Araujo dá detalhes de sua próxima personagem

Viviane Araujo voltará para as telinhas em breve, na novela Volta Por Cima, da Rede Globo, e deu detalhes sobre sua personagem

Viviane Araujo voltará para as telinhas em breve! A atriz está escalada para a próxima novela das 19h da Rede Globo, Volta Por Cima. Na trama, ela dará vida à Rosana.

A famosa deu alguns detalhes sobre o novo trabalho. “Será uma novela divertida, para o povo. Fala do subúrbio carioca. A Rosana é casada com o dono da empresa de ônibus, empresário que começou aos poucos e prosperou. Será o Aílton Graça, meu amigo, meu parceiro novamente”, disse ela em entrevista ao OFuxico.

Vivi ainda revelou que a personagem vive arrumada e é uma mãe um pouco controladora. “Ela quer estar sempre arrumada. Eu, na minha casa, às vezes uso até camisola furada, mas ela, não, está sempre na linha. Rosana tem um filho e faz tudo por ele. Por ela, ele vai ser um influencer, só que o pai quer que ele siga os passos na empresa, só que ele também não quer e fica esse impasse”.

Por fim, Viviane contou que o casal será bastante divertido. "Eles se amam de verdade. Têm uma relação muito amorosa e divertida. Ela é uma ex-rainha de bateria do Grupo de Acesso. Largou tudo para casar e ficar com ele”, contou.

Cirurgia

Recentemente, Viviane Araujo compartilhou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia para remover uma hérnia umbilical. A artista detalhou que este foi seu terceiro procedimento do tipo: o primeiro foi realizado antes de sua gestação e o segundo após o nascimento de seu filho.

"Eu fiz uma cirurgia ontem. Operei novamente a minha hérnia umbilical. Eu já tinha operado, mas com a gravidez teve uma diástase no meu abdomên e ela veio para cima do umbigo. Ela estava bem aparente e eu resolvi operar logo. Mas eu estou bem, tranquila, não estou sentindo dor. Operei ontem e já voltei para casa. Agora é só ficar deitadinha e daqui a pouco voltar para vida normal", contou.