Viúva de Emiliano Queiroz se despede no velório do marido. Saiba quem é

Viúva do ator Emiliano Queiroz é fotografada ao chegar no local do velório para dar o último adeus ao marido, que morreu aos 88 anos

A morte do ator Emiliano Queiroz comoveu o universo das artes dramáticas na última sexta-feira, 4. Ele faleceu aos 88 anos em decorrência de uma parada cardíaca e seu corpo está sendo velado neste sábado, 5, no Rio de Janeiro.

Logo no início do velório, a viúva dele chegou ao local para dar o último adeus ao marido. Ele era casado com a atriz e advogada Maria Letícia, de 77 anos. Os dois ficaram juntos por 51 anos e eles criaram 14 filhos. Eles ainda tiveram oito netos e três bisnetos.

Em vida, o ator escreveu o livro Emiliano Queiroz - Na Sobremesa da Vida, no qual contou sobre o encontro com sua esposa. "Quando estava com 'Navalha' em Salvador, Olga, a adorável bilheteira do Teatro Vila Velha, fez questão de botar cartas para mim, ler meu futuro no baralho. No meio de uma porção de coisas que eu já esqueci, apareceu uma carta com a figura de uma garotinha de franja vestida de colegial. 'É sua futura mulher'. Achei engraçada a afirmação de Olga. Era 1968. Em 1972, quando conheci Letícia, ela fazia aulas com Klaus Vianna e estava ligada ao pessoal de 'Hoje é dia de rock'. Ela tinha a mesma carinha de criança do baralho com franja, mas sem o uniforme de colegial", disse ele.

E completou: "Aos vinte e quatro anos, era advogada, dava aula de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi uma atração imediata, fiquei encantado com ela. Na época, minha popularidade estava em alta e os fotógrafos seguiam a gente pela noite. Foi dando o que falar, e, em pouco tempo, casamos em Brasília, na fazenda dos seus pais, o ministro Gonçalves de Oliveira e Maria das Mercês, minha querida tia Noquinha. Era 28 de fevereiro de 1973. Lúcia Alves e José Augusto Branco foram meus padrinhos".

No mesmo livro, Maria Letícia também fez um breve comentário sobre o marido. "Quando Emiliano me levou para conhecer sua mãe, Donana me falou com seu humor cearense: 'Já tinha apelado a Santo Antonio para Emiliano encontrar uma moça boa e que gostasse dele para casar, como você'. Disse a ela que eu também andei rezando para o santo, de modo que não chegava a ser um milagre de Santo Antonio, que só fez juntar os pedidos", afirmou.

Emiliano teve uma longa carreira nas artes cênicas. Ele atuou em diversas novelas da Globo e ficou conhecido pelo grande público por seus personagens marcantes. Ele esteve nos elencos de O Bem-Amado, Roque Santeiro, Bebê a bordo, Top Model, Hilda Furacão, Alma Gêmea, Passione, Haja Coração, Senhora do Destino, Éramos Seis e muito mais. A última novela dele na Globo foi Além da Ilusão, de 2022.

Maria Letícia, viúva de Emiliano Queiroz - Foto: Anderson Bordê / AgNews

