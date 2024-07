Vilã de A Rainha da Pérsia, Julia Prado fez terapia para encarnar megera

Em entrevista à CARAS Brasil, Julia Prado comenta sobre conquistas na TV e preparação para viver sua primeira vilã como uma atriz iniciante no audiovisual

No ar na Record como Amirah, concubina do rei Xerxes (Carlo Porto) e vilã na série bíblica A Rainha da Pérsia, a atriz Julia Prado (28) — que já estrelou Reis, outra série da Record — vive sua primeira vilã na carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, ela explica que precisou de acompanhamento psicológico para construir a personagem e comenta sobre sua ascensão recente na TV.

Julia define, com bom humor, que ainda é "uma neném no audiovisual". Seu primeiro papel na televisão foi Afra, primeira concubina de Davi (Cirillo Luna) em Reis, trabalho do qual ela se recorda com carinho: "A Afra foi meu primeiro trabalho. Então, eu estava observando muito, estava aprendendo e continuo, óbvio, mas era um lugar diferente. Eu consegui absorver muito dos meus colegas", comenta.

O desafio de viver uma vilã complexa e com destaque na trama não impediu Julia de aceitar o papel: "Quando a Amirah foi apresentada para mim, eu não sabia que ela seria uma vilã. Tinha noção de que ela começava como boazinha, mas pensei que ela se encaminharia para uma antagonista metidinha. Assim que li o roteiro, entendi a gravidade da situação. Ela é uma assassina, é uma vila muito complexa", revela. Para a intérprete, viver Amirah nessa altura da carreira é "uma loucura, não achei que eu fosse fazer uma vila tão cedo na minha carreira".

"A terapia tem que estar em dia"

Para viver Amirah, uma vilã complexa e cheia de facetas, a atriz precisou se preparar de muitas maneiras, inclusive psicologicamente. Julia revela que, além de abusar do sensorial na construção da personagem — com músicas, perfume específico, mudança no cabelo e gestual —, contou com a terapia para acessar as partes mais sombrias de sua própria personalidade. "Você tem que mexer dentro de você, nas suas sombras. Muito em lugares que você não quer chegar, sabe? Além da preparação normal com a preparadora Rosana Garcia, fiz a construção com uma psicóloga. Então, foi o primeiro processo de construção em conjunto com a terapia", explica.

A atriz afirma que foi um trabalho em equipe muito rico, que possibilitou a junção de características individuais dela mesma, pontos de sua história pessoal, com a personalidade da personagem: "Nas decisões que a Amirah toma, até nos piores atos, a gente conseguiu trazer um pouquinho de mim e trazer mais verdade de uma forma mais orgânica e mais honesta para o público".

Além de criar a faceta de mulher invejosa da Amirah vilã, Julia precisou, antes de tudo, ser uma Amirah amiga e amável. A atriz deu vida a duas personagens distintas e precisou desvinculá-las no decorrer da trama. "Acredito que todos nós, em algum ponto, criamos outras faces e usamos elas em certos momentos da vida. Com a Amirah, essa mudança foi muito brusca. Ela chegou como boazinha e generosa, o que é um lugar confortável de ser feito para mim como artista, foi muito tranquilo construir essa cara simpática", revela sobre a primeira fase da personagem.

"Tivemos que construir outra face, outra personalidade: ela sendo invejosa, competitiva com outras mulheres e ambiciosa — tudo isso em busca de ser amada. De acordo com quem ela está falando, ela muda dá água para o vinho. E foi difícil construir isso, foi bem complexo, mas a gente já faz isso um pouco", comenta.

Odiada pelos telespectadores

A terapia em dia não foi essencial apenas na construção de Amirah. Viver e interpretar bem uma vilã significa ser odiada pelo público, e Julia sente na pele os comentários sobre a personagem - que, às vezes, são direcionados erroneamente para a atriz.

"Sinto que existe um pouco de dificuldade de separar a atriz da personagem. Acham que eu sou a Amirah, quando sou totalmente diferente dela. Tá todo mundo detestando, tirando sarro, xingando, odiando, me chamando de feia". A intérprete revela que compreende tudo isso como parte da profissão e sinal de um bom trabalho: "Acho que isso é uma coisa boa, porque quer dizer que o meu trabalho está sendo bem feito, né? Porque ela é uma personagem que não foi feita para ser amada".

Apesar do ódio, a atriz afirma que o público de A Rainha da Pérsia também é muito querido, engajado e fiel. "A gente tem um público maravilhoso que aposta na gente, é mega carinhoso, manda mensagem: 'Nossa, eu não consigo nem diferenciar a Amirah da Júlia, porque fico com tanta raiva. Mas seu trabalho é incrível, me desculpa qualquer coisa', e tá tudo bem, é muito gostoso".

Carreira na TV

Os dois papéis de Julia na televisão foram em séries bíblicas, mas essa é uma das únicas semelhanças entre as interpretações. A artista explica que Afra, sua primeira personagem, tinha um papel menor na história e era uma mulher mais simples. A complexidade de Amirah exigiu maior dedicação e entrega de Julia.

"Me sinto muito honrada, porque a Amirah é um personagem que precisa de muita profundidade, muita coragem para fazer ela. Me senti muito especial por ter sido escolhido pela direção, por estar subindo degrauzinho por degrauzinho, sem pressa", comemora.

Para o futuro, a atriz revela que está analisando novas oportunidades na TV: "Acho que não saio da TV tão cedo, viu? Porque eu estou engatando um trabalho no outro e não pretendo parar, estou com a força total e não acho que saio tão cedo desse caminho", finaliza.