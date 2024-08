Valentina Bandeira e Fabão encaram maratona em Beija Sapo e apontam mudanças no formato: 'Desafio'

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, Valentina Bandeira e Fabão comemoram nova temporada do Beija Sapo e revelam bastidor

A nova temporada de Beija Sapo, icônico programa que foi apresentado por Daniela Cicarelli (45) nos anos 2000, estreia nesta quinta-feira, 29, na Pluto TV e, na sexta, 30, na MTV. Comandado por Valentina Bandeira (30) desde o ano passado, o formato ganha novos ares com mudanças significativas em sua nova leva de episódios. Agora, a atriz não estará sozinha e terá a companhia do amigo pessoal, o influenciador Fabão.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, a dupla conta bastidores das gravações e fala sobre as novidades preparadas para o público. Diferente da temporada anterior, quem estiver de casa vai acompanhar dates [encontros] de celebridades e até beijo na boca. Colocar tudo isso no ar exigiu esforço de todos os envolvidos.

"Vou falar uma coisa ridícula, mas é o programa que eu faço com total entrega. Eu acho que o desafio é gravar três programas num dia que aí você sai pastel mesmo. Você já não consegue mais concatenar muitas ideias e fica muito cansada, eu acho que esse foi um desafio desse programa, mas o programa em si é o meu lugar de maior conforto. Tem desafios bobos de dizer, como intercalar TP [teleprompter] pro que é improviso. Eu acho que isso é uma um refinamento da técnica que a gente vai se aprimorando e melhorando a cada episódio que a gente vai gravando. Eu acho que esse programa o grande lance dele é que eu faço ele muito confortavelmente, me sinto muito à vontade fazendo. Ele tem essa coisa de teatro para usar meus recursos de atriz então é um lugar que eu navego com muita tranquilidade", conta.

Fabão é uma das apostas diferenciais do Beija Sapo. No programa, ele terá um papel de Fadão com toque teatral em sua interação com a apresentadora. A novidade é comemorada pelo ator e também pela comandante do formato.

"A gente vem de uma relação muito genuína e muito positiva então quando chegou o convite nem cogitei a falar: 'deixa eu pensar'. Além do que já é um carinho que passa pela câmera, é muito de um carinho de duas pessoas que trabalham bem juntas e que sabem jogar bola um pro outro de uma forma bem tranquila e orgânica. Para mim é a primeira temporada, já é a segunda da Valen. Eu vim muito naquela de quero somar e fazer dar certo junto com uma pessoa que eu amo que é a Valen", celebra o influenciador.

"Foi uma coisa muito natural o nosso encontro, é uma coisa muito rara você encontrar uma dupla que joga bola bem. Eu me sinto com o Fabão, tipo quando eu tô bem perdida assim sem saber muito [sobre] síndrome do impostor questionando o meu próprio talento, vou com o Fabão gravar um vídeo e aí todas as minhas dúvidas vão embora porque a gente joga tão bem a bola junto que eu encontro nele o meu próprio talento sabe? É uma coisa de afirmação de que os dois têm potencial e os dois juntos se elevam", afirma a apresentadora.

Fadão no Beija Sapo

Fantasiado de Fadão, Fabão vai mexer com o formato e incrementar muito da sua personalidade. À reportagem, o artista conta que os solteiros receberão dicas para ajudar na escolha perfeita e participarão de dinâmicas que prometem elevar a temperatura.

"Às vezes eu vou para explicar [em outras] eu vou também não para confundir, mas para tentar colocar uma pitada ali de de de uma picância na troca entre a princesa o príncipe e os sapos pererecas porque antes no programa original tinha madrasta, mas a ideia era muito mudar essa perspectiva de de de vilania. É muito mais de de jogar uma piada ali, quem pegou, pegou", avisa ele.

Bandeira segue a mesma linha e aprova mudanças feitas pela MTV no programa. "Eu acho que o Fabão tem uma coisa no Beija Sapo que é ótima ao teatro porque tem uma coisa meio teatral. A participação dele é a participação mais de texto, de trabalho de ator. É uma coisa que a MTV soube aproveitar os dois como atores", conclui.