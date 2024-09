Thiago Oliveira vai apresentar o Fantástico? Apresentador fala sobre ida para revista eletrônica

Em entrevista à CARAS Brasil, Thiago Oliveira fala sobre o É De Casa e suposta ida para o Fantástico

Thiago Oliveira (40) está em alta na Globo. O apresentador do É de Casa renovou contrato com a Globo em abril e seguirá no casting da emissora até 2026 de forma inteiramente exclusiva. Consolidado no semanal matinal, ele teve nome especulado na apresentação no Fantástico pela imprensa especializada.

Segundo informações do colunista Alessandro Lo-Bianco, do A Tarde é Sua, a Globo deseja fazer pesquisas com o público muito em breve para renovar o seu jornalismo. Para a revista eletrônica atualmente comandada por Poliana Abritta (48) e Maju Coutinho (46), a TV pretende testar três cenários de duplas, todos com Thiago.

Em entrevista à CARAS Brasil, o apresentador abre o jogo sobre o futuro da carreira e comenta sua atuação no É De Casa. Ele também reflete a trajetória na Globo e as conquistas na área esportiva e entrada no entretenimento.

"Especulações sempre rolam né, semanalmente aparece alguma novidade. Comecei a minha jornada na Globo há 11 anos, tive a oportunidade de conhecer as principais áreas de comunicação da emissora, e no entretenimento também encontrei o meu lugar", afirma.

"E foi o ‘’É de Casa” que realizou este sonho, eu não poderia estar mais feliz e realizado por integrar um time espetacular que faz acontecer em frente e atrás das câmeras. Sinto um orgulho imenso e agradeço todos os dias por pertencer a família É de Casa", revela ele, que comanda o programa ao lado de Rita Batista (45), Maria Beltrão (52) e Talitha Morete (39).

Em 10 anos de Globo, Thiago Oliveira atuou no SporTV, como no Tá na Áreacom Bárbara Coelho (36), e apresentou o bloco paulista do Esporte Espetacular e o bloco esportivo do Hora 1, na TV aberta. Sua entrada no É De Casa ocorreu em 2022 durante uma renovação do formato.

VEJA PUBLICAÇÃO DE THIAGO OLIVEIRA: