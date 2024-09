Supla fala da importância do esporte em sua vida: ‘Rock n’roll é energia’

O cantor Supla relembra momentos de sua carreira e fala de sua vida atualmente em entrevista no programa Persona, da TV Cultura

O cantor Supla é o convidado da próxima edição do programa Persona, da TV Cultura. Durante a entrevista, que será exibida no domingo, 8 de setembro, às 21h, ele relembrou momentos de sua carreira e destacou a importância do esporte em sua vida de artista.

Supla destacou que praticar esportes o ajuda a fazer sua música com perfeição. “Rock n’roll para mim é energia, é se expressar ‘alto’. Então preciso estar muito bem fisicamente sempre. Estou com 58 anos, então me preparo para estar bem comigo, minha voz vai sair melhor. Meu corpo, meu diafragma, tudo vai ficar bem melhor. E não quero ver as pessoas falando ‘nossa, fui no show do Supla e o cara estava morrendo lá’”, afirmou.

Além disso, o artista relembrou quando fez o disco Bossa Furiosa, em 2003, quando vivia em Nova York. “Fiz essa mistura por estar morando nos Estados Unidos e estar à procura de uma coisa minha mesmo. Sempre gostei de bossa nova, eu aprendi a cantar músicas dos Beatles em notas de bossa nova. Junto ao João Salomão, misturamos as notas e fizemos esse álbum, o ‘Bossa Furiosa’, que já era uma mistura de punk, rock n’ roll e bossa nova", comentou.

Então, ele ainda comentou sobre a faculdade de economia que fez quando era mais jovem. "Eu cursei economia e não tinha nada a ver comigo. Mas eu estava lá porque, quando se é jovem, tem que fazer alguma faculdade, e eu achei interessante a parte mais humanas. Mas eu só decorava, não me interessava. E, ali, eu já estava sendo lançado no Brasil. Depois da Tokyo ter conseguido tocar em várias danceterias em São Paulo, uma gravadora veio e ‘assinou a gente’. [...] Já não era mais brincadeira”, afirmou.